Gabriela Firea: Dacă PSD va vota să nu mă susțină, eu pot să candidez și independent

Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sâmbătă că nu ştie dacă va mai candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, precizând însă că, dacă va dori acest lucru şi PSD nu o va susţine, atunci poate candida şi în mod independent.



Întrebată dacă ea crede că ar putea fi afectată o nouă candidatură a sa la Primăria Capitalei, după şedinţa CExN a PSD de sâmbătă, Firea a răspuns: "În primul rând, nu ştiu dacă mai candidez. În al doilea rând, dacă voi candida, am opţiunea firească şi onorabilă de a fi tot candidatul Partidului Social Democrat. Dacă PSD va vota să nu mă mai susţină şi voi dori şi voi considera că este bine să candidez, pot să candidez şi independent".



Totodată, Firea a precizat că la şedinţa CExN i s-a cerut să nu uite că a candidat "pe listă de partid" la conducerea Primăriei Capitalei.



"Să nu uităm faptul că eu am fost desemnată candidat pentru Primăria Capitalei pentru că eram singurul coleg care a avut scorul mai mare decât partidul în toate sondajele de opinie şi de aceea am şi fost desemnată. (...) Notorietatea şi încrederea la public a mea erau mai mari decât scorul partidului. Aşa s-a şi întâmplat în alegeri", a mai arătat Firea.

