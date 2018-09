Gabriela Firea despre scrisoarea deschisă: Sunt colegi care au vrut să vorbească înaintea mea, dar le-a fost teamă

Trei lideri ai PSD sunt semnatarii scrisoarii deschise prin care cer "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv.



Documentul este semnat de vicepreşedintele PSD Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi primar general al Capitalei, de Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD şi vicepreşedinte al Senatului.

Gabriela Firea a făcut precizări cu privire la scrisoarea prin care se solicită demisia lui Dragnea.

„Vreau să fac următoarea precizare. Cele trei persoane care și-au asumat documentul, Paul Stănescu, Adrian Ţuţuianu și eu, din care ați citat nu am făcut altceva decât, la propunerea colegilor noștri, să asumăm public acest document, să fim interlocutorii dumneavoastră, urmând ca în zilele următoare și alți colegi să-și spună punctul de vedere. Nu cred că era un element care să conteze, și anume numărul persoanelor care au semnat deja această declarație privind starea PSD. Suntem suficient de mulți președinți de organizații care aderăm în principiile din acest document, astfel încât el să nu mai fie luat în derâdere de domnul Dragnea. Demersul nostru e 100% responsabil, am gândit fiecare paragraf și fiecare element, cu gândul la mersul bun al țării. Nu am ajuns la acest moment în care să facem publice problemele din interiorul partidului pentru că nu știm să le rezolvăm, ci pentru că în interior nu am găsit, o perioadă lungă de timp, rezolvarea și pentru că discutam fără o finalitate”, a afirmat Firea.

„Dragnea a explicat săptămâna trecută că sunt o voce singulară, că am anumite probleme de natură personală și că eu nu reprezint partidul. Va avea dovezile că problemele ridicate de mine sunt aproape general valabile, că sunt mai mulți lideri locali care vorbesc de maniera în care am exprimat eu un punct de vedere, că noi nu dorim ruperea PSD, ci consolidarea acestuia și faptul că am avut tăria, pentru că nu e ușor să te lupți cu Liviu Dragnea, a fost pentru că nu se mai putea altfel. Se va vedea și vă veți convinge. Sunt colegi care au vrut să vorbească înaintea mea, dar le-a fost teamă. Sunt colegi suficienți care să spună că Liviu Dragnea, ca președinte, duce partidul într-o direcție greșită. Bineînțeles, președintele are rolul său, dar suntem mult mai mulți care am muncit”.

„În primele pagini ale acestui document veți găsi o referire explicită la toate abuzurile care s-au comis în România, la intervenția instituțiilor statului care nu aveau acoperire legală pentru a influența actul de justiție. Am făcut aceste precizări pentru că știam că domnul Dragnea va ieși să spună că noi dorim menținerea guvernării, dorim să construim autostrăzi, spitale, dar eu, de fapt, mă lupt cu statul paralel și cu anumite servicii speciale. Am precizat în acest document că ne poziționăm în aceeași manieră a condamnării tuturor formelor de abuz care s-au petrecut. Credem în aceste obiective, nu doar de dragul de a ne apăra, și știm că domnul Dragnea a reușit să-i convină pe unii că doar el luptă împotriva abuzurilor și a principiilor constituționale care au fost călcate în picioare în cazul unor procese. Toți vrem ca în România justiția să fie liberă”, a mai spus Firea.

Sursa: Antena 3