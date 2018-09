Gabriela Firea: Eu mă luptam cu Traian Băsescu când alţii tăiau porcii cu statul paralel

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, miercuri, într-o conferinţă de presă, campania de defăimare şi dezinformare la care este supusă de către liderul PSD, Liviu Dragnea, arătând că, personal, "nu a tăiat porcii cu cei din statul paralel".

Gabriela Firea a denunţat "o nouă campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea", menită doar să o defăimeze şi să pună în umbră adevăratele probleme ale românilor, ale bucureştenilor, "şi pe care din punct de vedere politic nu a dorit să le sprijine".

"O echipă guvernamentală este analizată de către premier şi doamna Dăncilă trebuie să facă acest lucru şi nu primarul general - este atributul domniei sale. De asemenea, la nivel de percepţie publică analiza trebuie sa fie făcută de factorul politic şi anume de colegii mei din BP şi din CExN. Nu am vrut şi nu voi dori niciodată să mă substitui nici colegilor nici organelor de conducere. O altă acuzaţie care mi s-a adus în aceste zile doar pentru faptul că am îndrăznit să spun că drumul pe care mergem nu este cel corect şi pur şi simplu se creează o distanţă între echipa mea politică şi români - bucureşteni - este că aş fi fost confiscată de statul paralel. Le aduc aminte atât celor care transmit aceste dezinformări că la Revoluţie eram în liceu, nu eram membru de partid, nu am fost niciodată racolată sau confiscată de o structură de securitate. Şi că eu mă luptam cu fostul preşedinte Traian Băsescu când alţii tăiau porcii cu statul paralel. Prin urmare nu ştiu, dar ştiţi cu siguranţă cine sunt cei care au negociat ilegitim cu statul paralel". a afirmat primarul general.

Gabriela Firea a negat şi acuzaţia potrivit căreia s-a dat de partea adversarilor formaţiunii politice din care fac parte.

"Toţi românii ştiu, şi poate bucureştenii au fost mai atenţi, cât de greu mi-a fost şi îmi este în continuare la Primăria Generală, pentru că am fost printre primii lideri ai PSD câştigând alegerile la Primăria generală care m-am confruntat cu atitudini nedemocratice ale unora dintre liderii Opoziţiei. Câte plângeri penale mi s-au făcut de lideri ai Opoziţiei naţionali şi locali, colegilor din Primăria Generală, câte petiţii, câte mitinguri, câte atacuri?", a afirmat Firea. AGERPRES