Gabriela Firea face acuzații grave la adresa unor colegi din PSD

Foto: Karina Knapek

Gabriela Firea a făcut declarații după terminarea ședinței din CExN al Partidului Social Democrat.

„Eu am luat cuvântul și am transmis colegilor mei, în special domnului președinte, faptul ca am vorbit ieri cu doamna comisar european Corina Crețu care mi-a relatat o discuție pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisari europeni și cu domnul președinte Juncker în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația politică din România, accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august nu este apreciat de către celelalte țări europene deoarece, deși sunt de acord că instituțiile democratice ale statului de drept trebuie să fie apărate, și anume intervenția jandarmilor a fost corectă până la un punct în sensul apărării clădirii Guvernului și a jandarmilor care au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniște publice, nu au fost de acord cu faptul că manifestanți, deși au fost violenți, au trebuit să suporte gazele lacrimogene care s-au transferat în Piața Victoriei și că erau de ajuns alte măsuri mai blânde pentru îndepărtarea celor violenți. Practic extragerea celor foarte violenți care aruncau în jandarmi cu pietre, cu peturi și cu alte obiecte. Aceasta a fost îngrijorarea comisarilor europeni”, a spus Gabriela Firea.

„Mi-a dat voie (n.red - Corina Crețu) să transmit în CEX aceste îngrijorări și că este posibil ca pe data de 18 septembrie, atunci când domnul Juncker va lua cuvântul, să facă referiri în discursul său și la situația din România și la protestele din 10 august și că nu este o situație confortabilă pentru țara noastră”, a adăugat Gabriela Firea.

Membrii Consiliului Executiv PSD au respins, la vot, sâmbătă, cererea Gabrielei Firea de a o schimba pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de Interne, ca urmare a măsurilor luate în 10 august.

Firea i-a adus acuzaţii grave lui Carmen Dan.

"Ştiu din cele pe care le-am observat că doamna Dan se consultă pe anumite subiecte cu domnul preşedinte, plus că domnul preşedinte Dragnea a propus-o ca ministru pe doamna Dan. Eu am spus doar că suntem într-un impas. este păcat să pierdem toţi ca ţară. Eu în continuare rămân membru PSD, sunt primar general, sunt aleasă de cei care m-au votat şi am o responsabilitate în plus. Nu e uşor să vezi că se întâmplă lupte de stradă, violenţe. Din neferice, au fost două tunuri cu apă care s-au defectat, de aceea s-a ajuns la gaze. Acum este o altă prob, că doamna ministru nu a răspuns deloc celor spuse de mine. A venit cu nişte xeroxuri, discuţii pe whatsapp, mesaje printate, nişte discuţii personale către doamna prefect şi domni din Ministerul de interne, discuţii despre proteste, acţiuni. Am întrebat-o dacă ne spionează. Are o problemă personală cu mine şi cu doamna prefect, a jignit-o (...), a mai spus Firea, citată de news.ro.

Ea a afirmat că în CEx a apărat nişte principii.

"Sunt totuşi un om, am şi copii, sunt şi mamă şi nu vreau să-mi fie ruşine să mă duc în Europa, să-mi fie ruşine să ies pe stradă. Înţeleg solidaritatea până la un punct, dar nu e normal să fim solidari când ceva nu e corect, doar pentru că se spune că altfel dăm muniţie opoziţiei", a mai spus Firea.

Primarul general le-a mai spus jurnaliştilor să îi întrebe pe colegii ei de ce nu au susţinut-o în CEx, ea susţinând că nu este supărată pe ei, după ce propunerea sa de retragere a sprinijului pentru Carmen Dan a fost respinsă.