Gabriela Firea îi dă un ultimatum lui Ciolacu și amenință cu plecarea din PSD

Aflat pe primul loc, atât la intenția de vot, cât și la încredere, conform unui nou sondaj de opinie realizat de CURS, la sfârșitul lunii trecute, Gabriela Firea le arată „pisica” partenerilor săi politici din PSD. Aceasta a declarat, ieri, că nu mai acceptă un nou Liviu Dragnea la conducerea Partidului Social Democrat și, în cazul în care va simți că lucrurile o vor lua în această direcție, va renunța la calitatea de membru al acestei formațiuni politice. Avertismentul este dat cu doar câteva luni înaintea alegerilor locale, bătălia pentru București preconizându-se a fi una dură între Putere și Opoziție.

„Eu aș fi fost pentru echipa condusă de Marcel Ciolacu. Nu văd alternativă. A începe să ne batem între noi care e mai bun înseamnă să facem implozie. Momentul e foarte greu. Eu vă spun de pe acum, nu voi rămâne într-o echipă alături de cei care vor să se autodistrugă. În momentul în care văd că cei din conducere se distanțează de ce vor cetățenii, mă voi retrage din PSD în momentul în care voi observa că ajung la conducerea formațiunii oameni care țin la ambițiile lor mai mult ca la cetățeni”, a declarat Gabriela Firea, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3.

Primarul general în exercițiu al Capitalei nu a trecut, încă, peste disputele pe care le-a avut cu fosta conducere a partidului. Deși Liviu Dragnea nu se mai află la conducerea PSD din luna mai a anului trecut, Gabriela Firea a precizat că nu îl iartă, deoarece a dat ordine în partid, pentru a fi sabotată cu bani și pentru a nu putea implementa proiecte importante pentru București. „Eu am fost blocată inclusiv de colegii mei din PSD. Domnul Dragnea a cerut miniștrilor Transporturilor să nu mă ajute ca eu să nu cresc în sondaje și să nu am pretenția să candidez la șefia partidului sau la alegerile prezidențiale. S-a dovedit că nu am vrut să candidez nici la prezidențiale. Am fost blocată de domnul Dragnea”, a conchis Gabriela Firea.

Afirmațiile vin în contextul în care, în perioada 14-24 februarie, CURS a efectuat un nou sondaj de opinie, realizat pe un eșantion de 1.067 de respondenți, prin interviuri față în față. Conform acestei cercetări sociologice, la capitolul încredere, Gabriela Firea se află pe primul loc, cu 40% din răspunsuri, urmată de Rareș Bogdan, cu 34% încredere. Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, se bucură de o încredere de 29 de procente, în timp ce Theodor Paleologu și Ludovic Orban, de 25%. Cu 24 la sută încredere se plasează Traian Băsescu și Victor Ponta, în timp ce Violeta Alexandru se află pe ultimul loc, cu 13 la sută.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul General al Municipiului București, 34 la sută dintre respondenți spun că ar vota lista PNL. Cu PSD ar vota 27 de procente. USR-PLUS întrunesc 24 la sută din preferințele electoratului, în timp ce PMP ar fi votat de 4 procente. Pro România ar întruni 4 la sută, iar ALDE, doar 2 procente.

De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general, Gabriela Firea ar primi 33% din voturi, urmată de Traian Băsescu, cu 24 de procente, și de Nicușor Dan, cu 17 la sută. Victor Ponta ar lua 15 procente, iar Vlad Voiculescu (PLUS) doar 7 la sută.

