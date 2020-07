Gabriela Firea îl atacă pe ministrul Mediului, după amenda primită de Primăria Bucureștiului

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea l-a atacat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, pe ministrul Mediului Costel Alexe, vorbind despre „controale în bătaie de joc, cu amenzi abuzive”, după ce Primăria a fost amendată de Garda de Mediu.

„Aloo, Ministerul Mediului!? Domnu’ Alexe!! Aud ca va relaxati in Delta, la resort luxos!! Lasati distractia, campania electorala si asa-zisele controale in bataie de joc, cu amenzi abuzive. Vedeti ce se intampla sub ochii vostri!! E treaba voastra si nu v-o faceti!! Domnul Ministru e pe la Iasi, prin campanie, vrea sa fie presedinte de Consiliu judetean!

Il doare in cot de Bucuresti! Aici vine doar sa-si ia salariu gras, secretara draguta, masini, protocoale, interese!!

Am trimis sesizari oficiale si catre Ministerul Mediului, si catre Apele Romane, sa curete dejectiile de pe Dambovita.

Personal i-am sesizat suplimentar Domnului Alexa de la Mediu problema! Nu a catadicsit sa raspunda! Nu-i pasa! Nu-l intereseaza! Nu trece pe acolo, probabil! Deci, problema nu exista!Nici pe noi, de la Primarie, nu ne lasa sa intervenim, sa curatam Dambovita - ne cearta ca nu noi suntem proprietari sau administratori, ci Guvernul, dar nici ei nu fac nimic!!

Indolenta crasa! Dispret fata de oameni! Cel mai penibil ministru al mediului!”, a scis Firea pe Facebook.

Primăria București a fost amendă de de Garda de Mediu cu 100.000 lei pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi. Mai mult, administrația locală nu deține nicio informație despre suprafața tipurilor de terenuri din intravilanul localităţii, ce ar fi trebuit să compună acest Registru.

Conform anunțului făcut de Ministerul Mediului, din datele prezentate rezultă o suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de 8,89 mp, mult sub limita impusă de Ordonanța de Urgență 195/2005 privind protecția mediului - 26 mp/locuitor.

Pentru aceste neconformități comisarii Gărzii Naționale de Mediu au sancționat Primăria Municipiului Bucuresti cu amendă în valoare de 100.000 lei și au stabilit măsuri de conformare care vor fi verificate periodic.

(sursa: Mediafax)