Gabriela Firea îl dă în judecată pe Rareș Bogdan

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, anunță că va depune plângere penală pe numele lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, în contextul în care acesta din urmă ar fi acuzat-o că a periclitat „parteneriatele strategice cu UE și SUA” și că „a furat”. Firea îi cere lui Bogdan să „aducă dovezi plauzibile, nu vorbe”. „Depun plângere pe numele cetățeanului Bogdan Rareș. Să vină în fața instanței cu dovada că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE și SUA și că am furat, așa cum a declarat azi (sâmbătă - n.red). Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe. La o declarație atât de gravă, trebuie că are și dovezi. Și nu ține în justiție dacă iese vreo colegă de partid să spună ca a fost metaforă sau pamflet”, scrie pe contul său de socializare primarul general al Capitalei în funcție.