Gabriela Firea, referendum pe Facebook pentru taxa Oxigen. Majoritatea comentariilor sunt împotriva taxei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat, joi, un referendum pe Facebook prin care bucureștenii sunt întrebați dacă sunt sau nu de acord cu taxa Oxigen.

„Sunteți de acord cu interzicerea circulației mașinilor care poluează în centrul orașului și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucureștiului? (Referitor la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 și euro 3). Aștept răspunsurile bucureștenilor până luni, 24.02, pe Facebook, sau/ și la adresa de mail oxigen@pmb.ro”, scrie pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea.

Până la ora transmiterii acestei știri, s-au strâns peste 16 mii de comentarii, majoritatea împotriva taxei Oxigen.

Vinieta Oxigen ar urma să intre în vigoare de la 1 martie. Potrivit proiectului, mașinile sub Euro 4 urmează să plătească vinieta, iar cele sub Euro 3 nu vor mai avea voie să circule în centrul orașului. În plus, potrivit unui amendament al proiectului, mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voi deloc în București începând cu 1 ianuarie 2022, iar pentru mașinile Euro 3 interdicția se aplică din 2024. Poluarea ar urma să fie taxată doar în timpul săptămânii, în intervalul orar 7-22. De sărbătorile legale, noapte și în weekend șoferii nu vor fi nevoiți să plătească.

