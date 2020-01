Gabriela Firea, replică DURĂ pentru Cîțu: „Va fi cutremur politic!"

Lucian Alecu

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook un mesaj extrem de dur la adresa Ministrului de Finanțe în această dimineață.

"Nu mai petreceți, mâncați, beți și stați prin curent și praf, în birourile ministeriale! Mă sună presa de dimineață, să-mi ceară reacție cu privire la ce a zis vremelnicul șef peste Finanțele țării despre mine și Primăria Capitalei. Da, mă autodenunț: am folosit bugetul Capitalei pentru oameni - ceea ce dumnealui numește în "scop electoral". Da, recunosc: am alocat resurse cu nemiluita pentru spitale, cumpărarea de noi autobuze, ambulanțe, lărgirea de artere, modernizarea țevilor de termoficare, consolidarea clădirilor cu bulină, sprijin financiar pentru persoane cu dizabilități, femei însărcinate, nou născuți, familii monoparentale, tratamente FIV - proiecte în premieră -, recuperarea parcurilor, a spațiilor verzi, plus subvențiile la transport și energie termică etc. Și da, am tăiat robinetul firmelor căpușă abonate ani de-a rândul la bugetul Capitalei - cele mai multe ale unor membri sau/și simpatizanți/ sponsori ai PDL-PNL. De asta țipă toți acum, în campanie! Vor din nou unul de-al lor la Primărie, să facă ce știu ei mai bine! Mult pentru afacerile lor, puțin pentru cetățeni! Companiile municipale care sunt și rămân ale cetățenilor nu sunt bune, fac treaba de calitate și economii la buget! Să vină din nou căpușele lor, să se mufeze la banii bucureștenilor! Tehnic, voi organiza o conferință de presă și voi răspunde punctual aberațiilor transmise de ministrul de finanțe - primul speculant pe curs al țării! Inclusiv cât avem cu toții de plătit, de pe urma împrumuturilor și a deciziilor controversate privind retrocedări în parcuri ale unor primari de dreapta! Așa de buni pentru bucureșteni, încât au lăsat în urma lor zero proiecte realizate dar sute de milioane de euro datorate. Va urma! Va fi cutremur politic!" scrie Gabriela Firea pe Facebook.