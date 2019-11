Gabriela Firea, replică dură pentru premierul Ludovic Orban: „Este o calamitate în materie de administrație publică”

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o replică dură pentru premierul Ludovic Orban privind disputa construirii Sălii Polivalente.

"Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publică. Îl provoc la o dezbatere, să vorbească de Bucureşti pentru că a fost viceprimar, însă e o adevărata calamitate. Licitaţia pentru construirea Sălii Polivalente s-a organizat în 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie. Imi pune mie in carca acest lucru", a răbufnit Gabriela Firea.

"Contributia bucurestenilor la PIB e foarte mare. A mai fost cineva suparat pe bucuresteni si nu i-a mers foarte bine. Dumnealui nu polemizeaza cu Firea, ci cu bucurestenii".

„Îl provoc public pe domnul premier Orban pentru că vrea să ne demonstreze că le știe pe toate. De regulă cei care vor asta sunt superficiali și nu știu nimic, sunt adevărate calamități la locul de muncă. Se pare că sunt o muză pentru noul premier. Atunci când adoarme se gândește la mine, când se trezește se gândește la mine”, a precizat ironică, Gabriela Firea, precizând că numele ei e în fiecare acuzație a premierului Orban.

„Mă simt măgulită și îi mulțumesc. Îl provoc pe domnul Orban la o dezbatere pe temele administrației locale pentru a vedea toată țara cât de incompetent este”, a continuat Gabriela Firea.