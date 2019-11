Gabriela Firea: Să reconstruim partidul, să nu ne sfâşiem, să dăm mesaje pozitive

Lucian Alecu

Echipa PSD trebuie să rămână unită şi acum, în opoziţie, şi trebuie să se reformeze, a declarat preşedintele interimar al PSD Bucureşti, Gabriela Firea, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului, apreciind că optează pentru organizarea unui congres 'cât mai rapid, foarte rapid'.



"În primul rând, trebuie să avem grijă ca, după şedinţa din această seară, echipa noastră să rămână unită, partidul să nu aibă de suferit mai mult decât a avut, deja, de suferit în aceste alegeri, să nu ne împărţim în două sau trei echipe. Cred că ar fi foarte rău pentru noi, pentru că ne-ar fragiliza echipa noastră, care trebuie să rămână unită nu doar atunci când am fost la guvernare, deci la bine, ci şi acum, în opoziţie. Trebuie să rămânem uniţi şi trebuie să ne reformăm, dar o reformă reală, adevărată, aşa cum ne-o cer atât votanţii noştri", a afirmat Gabriela Firea, întrebată dacă Viorica Dăncilă şi întreaga conducere a partidului ar trebui să-şi dea demisia după scorul înregistrat la alegerile prezidenţiale.



Ea a precizat că nu a participat la nicio întâlnire informală cu colegii de partid înaintea acestei şedinţe, întrucât nu i se pare normal ca social-democraţii să repete greşelile pe care le-au făcut în "alte epoci".



"Nu m-am întâlnit cu cineva şi împreună cu care să fac un rău acestei formaţiuni politice şi nu mă dezic de punctul meu de vedere şi-l voi exprima în cadrul Comitetului Executiv. Am făcut apel la toţi cei care m-au sunat să aibă grijă, în primul rând, de partid şi pe urmă de noi - suntem pe planul 2 - 3 - 4, să aducem oameni tineri lângă noi, oameni de valoare, să reconstruim partidul, să nu ne sfâşiem, să dăm mesaje pozitive, în primul rând faţă de cei pe care i-am dezamăgit", a mai declarat Firea.



Întrebată ce va face dacă i se va cere să-şi dea demisia din funcţia de vicepreşedinte, ea a spus: "Am auzit şi această şcoală de gândire, că în cazul în care actuala conducere aleasă în congres nu îşi va înainta demisia, nu va depune mandatul la începutul Comitetului Executiv, ar exista probabilitatea ca un coleg al nostru să propună încetarea mandatului Biroului Permanent prin demisia vicepreşedinţilor în bloc".



"Sunt colegi din ţară care achiesează pe această variantă, alţii care nu o văd neapărat o soluţie. Mie mi s-ar părea normal să respectăm statutul, să organizăm un congres cât mai rapid, foarte rapid. Colegii care se consideră valoroşi şi care vor obţine sprijinul organizaţiilor să candideze la poziţia de preşedinte, de preşedinte executiv, de secretar, la poziţiile de vicepreşedinte regional şi în urma unui vot democratic, în faţa delegaţilor, (...) să avem o conducere", a completat Firea.



Ea a apreciat că în cazul în care în CExN se va pune problema unei conduceri interimare, nu va merge pe această idee de a prelua "o poziţie interimară", adăugând că "pentru congres analizez". AGERPRES