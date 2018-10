Gabriela Firea: Se impune o schimbare majoră a conducerii CNAIR, iar pentru asta sunt doar două variante: demisia sau demiterea

Primarul general, Gabriela Firea, susţine că se impune o "schimbare majoră" la nivelul conducerii CNAIR, precizând că va supune acest subiect spre dezbatere în forurile statutare ale PSD.



"Reabilitarea şoselei de Centură este un proiect de importanţă majoră pentru Capitală, iar orice abordare neprofesionistă faţă de un proiect de asemenea anvergură denotă dezinteres faţă de bucureşteni şi faţă de cei care tranzitează oraşul. Nu putem asista pasivi la modul în care CNAIR temporizează acest proiect, din lipsă de profesionalism şi/sau din cauza unor interese politice şi economice nelegitime, acesta fiind motivul pentru care solicităm insistent şi, se pare, foarte deranjant, să preluăm acest obiectiv de investiţii. Întrucât am epuizat toate variantele constructive şi am constatat că grupurile de lucru constituite pentru acest obiectiv au fost doar un mijloc de a tergiversa în mod birocratic lucrurile, cred că se impune o schimbare majoră la nivelul conducerii CNAIR, iar pentru asta sunt doar două variante: demisia sau demiterea. Voi supune acest subiect spre dezbatere în forurile statutare ale partidului", a declarat Firea, conform unui comunicat transmis sâmbătă de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).



Potrivit PMB, declaraţiile publice făcute la începutul acestei săptămâni de premierul Viorica Dăncilă, potrivit cărora dosarul prin care se solicită finanţarea din bani europeni pentru şoseaua de Centură este gata şi luni va fi transmis Comisiei Europene, sunt infirmate de reprezentanţi ai CE.



"În acest context, în care un termen asumat a fost deja depăşit, considerăm că doamna Dăncilă a fost indusă în eroare de reprezentanţii CNAIR, instituţie care are în concesiune acest obiectiv, cu privire la stadiul real al dosarului. Nu este prima dată când CNAIR dezinformează nu doar înalţi oficiali, ci şi populaţia, după ce a susţinut, acum câteva luni, că nu poate transfera Primăriei Municipiului Bucureşti acest obiectiv, întrucât anumite secţiuni beneficiază de finanţare europeană. Primarul General a clarificat, la acel moment, că, de fapt, finanţarea este alocată pentru obiectivul de investiţii, nu pentru instituţia care îl derulează. Concret, informaţia publicată astăzi, conform căreia dosarul pentru finanţarea lucrărilor la Centura Capitalei se află în analiza JASPERS, nu înseamnă că cererea de finanţare este finalizată şi nici că este depusă la Comisia Europeană", se arată în comunicatul PMB.



Conform sursei citate, JASPERS (Joint Assistance to Support Projects în European Regions) este un organism consultativ, rezultat din parteneriatul de asistenţă tehnică dintre trei membri, Comisia Europeană, BEI şi BERD, care poate emite în continuare observaţii şi poate solicita modificări de formă sau de fond ale documentaţiei. Procesul de analiză ar putea fi unul de durată, aşadar termenele iniţiale ar putea fi modificate, precizează PMB.



"Abia după parcurgerea acestei etape, adică finalizarea documentaţiei conform consultării cu experţii JASPERS, cererea de finanţare poate fi transmisă, prin sistemul MYSMIS 2014+, pentru a intra, conformă din punct de vedere administrativ, în evaluare tehnică şi financiară (...) conform Ghidului Solicitantului, pentru proiectele depuse pe POIM, unul dintre criteriile de eligibilitate se referă la terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investiţiile. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze că deţine sau că este în procedura de a obţine dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului. Conform datelor deţinute de specialiştii PMB care au participat la grupurile comune de lucru pe acest proiect, CNAIR nu a realizat cadastrul şi intabularea pentru anumite segmente din Centura Capitalei", adaugă Municipalitatea.



PMB şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini CNAIR în realizarea acestor documentaţii.



"Un alt obstacol care, în viziunea CNAIR, ar împiedica preluarea de către municipalitate a Centurii Bucureştiului este obligativitatea realizării transferului printr-o lege organică. Dacă ar exista o colaborare interinstituţională corectă, dacă interesul public ar fi plasat pe primul loc de conducerea CNAIR, iar aceasta şi-ar recunoaşte incapacitatea de a finaliza acest proiect vital, ar fi găsite soluţii pentru transferul Centurii Capitalei la PMB. Concret, atunci când a existat voinţa politică, în anul 2001, Centura a putut fi transferată de la Primăria Capitalei la CJ Ilfov printr-un simplu Protocol", menţionează Municipalitatea.



PMB afirmă că la nivelul acestei instituţii există o structură de specialitate, funcţională şi operativă, dedicată atragerii de fonduri europene, care are capacitatea de a urgenta demersurile pentru completarea şi finalizarea dosarului de finanţare. "Prin intermediul acestei structuri, au fost depuse numai anul acesta cereri de finanţare în valoare de aproape 300 de milioane de euro", a adăugat PMB.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) a depus, pe 15 octombrie, aplicaţia de finanţare în sistemul MYSMIS 2014+, pentru a accesa fondurile necesare proiectului "Infrastructura Integrată pentru Zona orbitală a Municipiului Bucureşti", măsură care înseamnă debutul procesului firesc de accesare a finanţării nerambursabile, preciza compania de drumuri într-un comunicat remis vineri seara.



"Premierul Viorica Dăncilă a fost corect informată şi a spus adevărul atunci când a afirmat că dosarul prin care România solicită finanţare din bani europeni pentru Centura Capitalei se află în pregătire şi urmează să fie transmis la Bruxelles", se arată în comunicatul CNAIR. AGERPRES