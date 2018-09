UPDATE. Gabriela Firea spune că are o relație „tensionată” cu Liviu Dragnea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sâmbătă că are o relaţie "tensionată" cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precizând că există "o breşă" între ei din cauza faptului că liderul social-democraţilor nu doreşte "să renunţe" la ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.



Întrebată la plecarea de la şedinţa CExN a PSD care este relaţia sa în acest moment cu Liviu Dragnea, Gabriela Firea a răspuns: "Îmi pare rău să spun, dar este tensionată".



Totodată, Firea a precizat că rezolvarea acestei situaţii depinde mult şi de Liviu Dragnea.



"Depinde mult şi de dumnealui. Eu am fost întotdeauna un om al dialogului, dar la cum s-au pus astăzi lucrurile în discuţie şi la cum a fost regia cu doamna Dan - care a scos din dosar xeroxuri cu SMS-uri şi WhatsApp-uri, convorbiri particulare între doamna prefect şi un domn secretar de stat, adică totul a fost atât de bine pus la punct şi regizat - şi nu vrea să renunţe la domnia sa, încât clar că acum e o breşă pur şi simplu între noi", a adăugat Firea.

UPDATE: Întrebată de ce nu a adus în discuţie în şedinţa CExN retragerea lui Dragnea din fruntea partidului, Firea a spus că i se reproşează mereu că este nouă în partid.



"Mie mi se repetă la fiecare Comitet Executiv că sunt nouă în partid şi că s-o las mai moale cu propunerile prea curajoase şi, dacă se consideră că este nevoie de schimbarea conducerii partidului, cred că trebuie doamnele şi domnii care sunt mai vechi în partid să analizeze şi să facă aceste propuneri, să vadă dacă în urma votului există un sufragiu majoritar şi să se organizeze sau nu congres. Nu pot eu, repet, om căruia i se reproşează mereu că este nou în politică şi în partid, să vin să stric ordinea statutară a partidului", a afirmat Firea.



Totodată, ea a precizat că simte că PSD a pierdut din simpatizanţi şi că ar trebui făcut ceva.



"Simt că am pierdut, din nefericire, chiar şi oameni care ne-au simpatizat, mă refer şi în ţară şi în marile oraşe şi în Bucureşti şi simt că trebuie să facem ceva. Care este acel ceva, nu trebuie să spun doar eu, că nu sunt guru PSD, să spună colegii, cei mai vechi", a mai spus Firea.



De asemenea, ea a adăugat că nu percepe ceea ce s-a întâmplat la şedinţa CExN ca "pe o lovitură".



"Nu o percep ca pe o lovitură (...) Am fost întotdeauna un om vertical, un om care, după ce şi-a luat toate informaţiile şi a fost sigur pe ceea ce spune, a avut curajul, cu orice consecinţe şi cu orice aspecte mai puţin plăcute care s-ar întâmpla, să spună lucruri pe nume. Să nu ne minţim, să nu fim ipocriţi şi nu cred că trebuie să-ţi fie ruşine, dacă eşti vertical şi onest. (...) Simt că timpul îmi va da dreptate", a declarat Firea.



În ceea ce o priveşte pe Viorica Dăncilă, Gabriela Firea a spus că şefa Executivului "s-a comportat extraordinar" în şedinţa CExN.



"Chiar şi astăzi doamna Dăncilă s-a comportat extraordinar, a fost extrem de echilibrată, nu a proferat jigniri, deci a încercat să ţină un echilibru şi să nu se plaseze neapărat în apărarea cuiva, adică este un om de echipă şi trebuie apreciate aceste calităţi", a subliniat Firea.

