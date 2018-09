Gabriela Firea spune că ministrul de Interne ar încerca să îl defăimeze pe prefectul Capitalei

Poliţia indiană a anunţat sâmbătă arestarea unui călugăr budist sub acuzaţia de agresare sexuală a unui număr de 15 minori, într-un centur de meditaţie pe care-l conducea în oraşul Bodhgaya, transmite...

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sâmbătă că are o relaţie "tensionată" cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precizând că există "o breşă"...

Gabriela Firea a făcut declarații după terminarea ședinței din CExN al Partidului Social Democrat. „Eu am luat cuvântul și am transmis colegilor mei, în special domnului președinte, faptul ca am vorbit...