Gabriela Firea: Sunt și lucruri bune și mai puțin bune în PSD și trebuie prezentate cu maximă sinceritate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sâmbătă că în PSD sunt "lucruri bune şi lucruri mai puţin bune", fiind necesar ca acestea să fie prezentate "cu maximă sinceritate".



"Sunt şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune şi toate trebuie să fie prezentate cu maximă sinceritate, cu gândul (...) la toţi românii şi la faptul că avem o mare responsabilitate noi, ca politicieni. Dacă nu mai avem o legătură directă cu românii, cred că fiecare avem o problemă în parte şi nu cred că trebuie să ne gândim doar la cariera noastră individuală ca politicieni, ci în primul rând la parcursul ţării noastre", a declarat Firea, înaintea şedinţei CExN a PSD, care se desfăşoară sâmbătă la Neptun.



Întrebată dacă ea crede că ar fi încercat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, să o 'saboteze' din cauză poziţiei sale în partid şi a imaginii sale bune, Firea a răspuns: "Nu vreau să fac speculaţii şi nici să comentez anumite zvonuri. Vreau să spun tot ceea ce am de spus cu claritate şi cu argumente în faţa colegilor mei, să răspund şi întrebărilor, dacă va fi cazul, să lămurim anumite aspecte şi ulterior, dacă se va lua o decizie sau se va trage o concluzie, o voi transmite".



Chestionată dacă se impune retragerea lui Dragnea din fruntea partidului, Firea a precizat: "Nu pot să anticipez ceea ce se va întâmpla în şedinţa Comitetului Executiv şi ar fi o lipsă de respect faţă de proprii mei colegi să mă antepronunţ".



De asemenea, ea a subliniat că există "un impas", pentru depăşirea căruia trebuie găsite soluţii.



"Nu e vorba de nemulţumirea sau mulţumirea Gabrielei Firea sau a altor colegi, nu discutăm în aceşti termeni. Fiecare va spune opinia sa cu privire la starea în care se află ţara în acest moment şi cu privire la răspunsul partidului nostru, la situaţia politică din ţară şi drumul pe care îl avem de parcurs împreună, soluţiile pe care le găsim împreună pentru depăşirea unui impas pe care trebuie să recunoaştem că există. De aici înainte, dacă vom fi şi sper să fim maturi, responsabili, inteligenţi, vom găsi soluţii bune", a arătat Firea.



Totodată, ea a precizat că este "un om de construcţie". "Întotdeauna am fost un om de construcţie şi întotdeauna am considerat că este cel mai simplu să critici şi este mai greu să construieşti şi mă alătur celor care vor să construiască ceva. În momentul în care voi constata eu sau colegii mei că nu mai putem să construim nimic bun împreună, atunci cu siguranţă şi eu şi alţi colegi vom lua o decizie", a spus Firea.



Întrebată dacă se simte izolată în PSD, Firea a precizat: "Nu prea sunt persoana care să poată să fie izolată".



Ea a mai arătat că a lipsit vineri de la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD) de la Mamaia, din cauză că a participat la o discuţie informală.



"Am lipsit la Şcoala de Vara a doamnelor social democrate pentru că am fost chemată la altă întâlnire a preşedinţilor de organizaţii şi de aceea m-am scuzat faţă de colegele mele, de obicei nu lipseam (...) Era o discuţie informală înainte de şedinţa Comitetului Executiv. Nu s-au luat decizii, a fost doar o discuţie", a afirmat Firea.

