Gabriela Firea susţine că, deşi social-democraţii par să fi pierdut majoritatea în Parlament vor exista negocieri

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider al PSD Bucureşti, susţine că, deşi social-democraţii par să fi pierdut majoritatea în Parlament, există posibilitatea unor negocieri, ea afirmând că nu a văzut "atleţi din politică înscrişi pe pista competiţională" pentru a ajunge la guvernare.



"Cu siguranţă doamna premier va merge cu această formulă în Parlament şi ne dorim, cel puţin pentru stabilitatea acestei perioade, care este înaintea alegerilor prezidenţiale, să avem o confirmare din partea Parlamentului. Am înţeles că în aceste zile se fac tot felul de negocieri, se poartă tot felul de discuţii. E adevărat că, cel puţin pe cifre, pare că s-a pierdut majoritatea, dar declaraţiile de aseară ale unor lideri politici arată că jocul nu este închis, nu este nimic definitiv şi că încă se mai poate discuta, se mai poate negocia. Citeam declaraţia unui lider de partid care spunea că va susţine Guvernul în Parlament, cu voturile senatorilor şi deputaţilor afiliaţi acestei formaţiuni politice, dacă... În momentul în care îţi începi o declaraţie cu 'vom susţine, dacă...' înseamnă că e loc de negociere", a declarat joi Gabriela Firea.



Ea a spus că s-ar bucura ca în urma negocierilor să se ajungă la o soluţie care să asigure stabilitate.



"Şi eu m-aş bucura foarte mult ca în aceste zile să se negocieze în interesul ţării, în primul rând, în interesul românilor şi să se găsească o soluţie cât mai bună, pentru că instabilitatea nu face bine nimănui şi, mai mult decât atât, eu nu am văzut pe nimeni alergând foarte tare, ca pe gazon, să preia guvernarea. Întotdeauna când ajungi la Guvern, te bucuri două zile, îţi faci fotografii cu tine în biroul de ministru sau prim-ministru, după care încep problemele. E ca la Primărie. Pe urmă, tot ce se întâmplă rău în ţară tu eşti de vină. Cum şi eu sunt vinovată pentru tot ce se întâmplă rău în oraş. Ce se întâmplă bine - e de la sine înţeles. Dar ce e un pic cu probleme, capul meu se doreşte a fi tăiat. Aşa e şi cu Guvernul. Eu nu am văzut atleţi din politică înscrişi pe această pistă competiţională să ajungă la guvernare", a adăugat Firea. AGERPRES