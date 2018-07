Gerea (ALDE) consideră că nu se mai impune acum suspendarea preşedintelui Iohannis

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a declarat marţi că din punctul lui de vedere nu se mai impune acum suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis.



"Noi în ALDE nu am discutat de suspendarea preşedintelui, decât acesta legat de refuzul de a semna decretul de revocare a doamnei Kovesi din fruntea DNA. Alte subiecte legate de suspendare nu au fost discutate, rămân însă subiectele legate de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, rămân subiectele legate de tot ceea ce s-a întâmplat în Justiţia din România.(...) Noi sperăm, prin demersurile noastre, să vedem o Justiţie care să fie ferită de influenţa politicului, dar să vedem totodată şi o Justiţie care nu mai face politică şi îşi vede de fişa postului.(...) Din punctul meu de vedere, nu se mai impune acum o suspendare a preşedintelui, dar nu este o discuţie făcută în cadrul ALDE, în cadrul coaliţiei, pot exista argumente pro şi pot exista argumente contra", a spus Gerea la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că subiectele politice care există în acest moment se vor discuta în coaliţie, cu argumente pro şi contra, apoi vor fi luate măsurile care se impun.



"Eu cred că o discuţie politică, aşa cum au declarat şi cei din PSD, poate fi făcută, dar ca şi proceduri, din punctul meu de vedere, cred că nu se pune problema ca în această vară să mai vorbim de vreo suspendare. Eu mă gândesc că în acest moment societatea românească este extrem de polarizată, avem nevoie să liniştim un pic lucrurile, cred că toată clasa politică ar trebui să-şi reevalueze poziţiile măcar pe acest subiect. Suntem bombardaţi în permanenţă, toată lumea acuză de ştiri false, de demagogie, ipocrizie, lucrurile în mod evident nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Populaţia este sătulă de acest bombardament, de această nelinişte care se creează de aici, din zona politicului, dar eu consider că este un moment în care trebuie să ne liniştim niţel şi să revenim calmi, fiecare în matcă, să putem să prezentăm şi altă faţă cetăţenilor, mai ales că intrăm aşa, pe ultima sută de metri, în ceea ce priveşte sărbătorirea Centenarului şi aş vrea ca măcar în această toamnă să se vorbească de România în alţi termeni, pentru că până acum nu am reuşit", a spus Gerea. AGERPRES