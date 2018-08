Gorghiu: Îi cer lui Dragnea să informeze public când şi unde a depus plângerea pentru 'tentativa de omor'

Senatorul liberal Alina Gorghiu i-a solicitat, miercuri, liderului PSD, Liviu Dragnea, să informeze public când şi unde a făcut plângerea penală pe tema "aşa-zisei tentative de omor", despre care acesta a vorbit marţi seara, într-o intervenţie televizată.



"Îi cer public lui Liviu Dragnea să informeze opinia publică transparent în ce dată a făcut plângerea penală pe tema aşa-zisei tentative de omor, la ce unitate de parchet a făcut-o, care este conţinutul, cine sunt cei pe care-i suspectează. De asemenea, solicit unităţilor de parchet din România şi procurorului general să comunice dacă există vreun dosar, să caute bine, că nu se poate ca un astfel de dosar al domnului Dragnea să se fi pierdut", a afirmat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă.



Alina Gorghiu a precizat că este convinsă că toate acestea vor arăta un singur lucru, şi anume, că "minciuna domnului Dragnea are picioare scurte şi că este de un ridicol absolut".



În opinia parlamentarului liberal, declaraţia liderului PSD pe această temă este caracteristică unui "om ridicol, un om care este stăpânit de paranoia specifică liderilor autoritari din alte state ale lumii şi ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns".



Gorghiu a subliniat că aceste afirmaţii creează o situaţie "extrem de dificilă şi delicată pentru România", întrucât sunt făcute de cel care "conduce, de fapt", tot Guvernul României, este preşedintele principalului partid de guvernământ, al Camerei Deputaţilor, unul "dintre cei mai puternici oameni din România".



"La ora aceasta nimeni nu-l mai poate lua în serios (pe Liviu Dragnea - n.r.) şi cred că nimeni nu mai creditează delirul său în cascadă", a punctat senatoarea liberală.



Parlamentara a reiterat faptul că evenimentele din 10 august, care au degenerat în sute de agresiuni la adresa celor care au protestat paşnic, "nu pot fi acoperite, indiferent câte straturi de minciuni ar lansa în spaţiul public tripleta Dragnea-Dan-Dăncilă".



"Declaraţia dată de domnul Dragnea că evenimentele ar fi fost o lovitură de stat a fost cea mai mare aberaţie pe care am auzit-o la aceste proteste ale Diasporei, din 10 august. (...) După aceste declaraţii, am convingerea fermă că aducerea în piaţă a huliganilor şi a celor care au stârnit momentele violente a fost opera premeditată a lui Liviu Dragnea, pentru ca acesta şi PSD să se poată lamenta şi victimiza că împotriva guvernului PSD s-a vrut să se dea o lovitură de stat, dar finalul nu a fost cel pe care şi l-au dorit", a explicat Gorghiu.



Senatoarea PNL a mai susţinut că abia după plecarea lui Liviu Dragnea şi a premierului Viorica Dăncilă, românii vor intra din nou în normalitate şi "vom putem respira aer normal în România".



"Am deraiat în această paranoia cu stat paralel, cu asasinate visate de domnul Dragnea, cu lovituri de stat date ca în America de Sud, am deraiat de la normal şi îmi doresc ca această toamnă să reprezinte revenirea la normalitate", a conchis Alina Gorghiu. AGERPRES