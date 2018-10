Gorghiu (PNL): Vreau să văd de la Tăriceanu disponibilitate pentru dialog pe toate recomandările Comisiei de la Veneţia

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat vineri că vrea să vadă de la preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, disponibilitate pentru dialog pe toate recomandările Comisiei de la Veneţia, în contextul în care acesta a propus partidelor un pact care vizează sistemul judiciar din România.



"Înţeleg că a trimis domnul Călin Popescu-Tăriceanu acest material la toate partidele politice. (...) Nimeni nu îşi doreşte pacte oculte, nimeni nu îşi doreşte protocoale de niciun fel, dar mi-aş dori să văd că ALDE duce discuţia la alt nivel şi nu la aceeaşi obsesie pentru un cuvânt sau altul. (...) E bine-venită discuţia legată de legile Justiţiei, însă, dacă una va spune la televizor domnul Tăriceanu şi în practică, în comisia aceea care se va organiza sau în comisia specială legată de legile Justiţiei, alta vor face, tot nu ajungem la nimic. Vreau să văd de la domnul Tăriceanu disponibilitate pentru dialog pe toate recomandările Comisiei de la Veneţia, nu spun că toate ar trebui implementate, dar măcar să putem să avem un dialog onest, transparent, constructiv pe acele recomandări, să nu mă mai trezesc cu iniţiative din partea sa şi a domnului Dragnea legate de protocoale, băgate pe sub masă, trecute la impuse prin comisie", a spus Gorghiu, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că Liviu Dragnea ar trebui să stea în afara acestor discuţii, iar din PSD să fie prezenţi "oameni raţionali care mai pot discuta despre Justiţie constructiv".



"Dacă domnul Dragnea ar fi extras din această ecuaţie, cred că se poate discuta într-un Parlament aşezat un proces legislativ normal şi constructiv. E ultimul ceas. Dacă noi acum nu reuşim să luăm iniţiativa la care ne-a invitat preşedintele României în serios, şi anume aceea de a ajunge la pace socială, la un dialog, nu ştiu dacă la un consens, că e mai greu, dar măcar un început de dialog, un capăt de pod să-l ridicăm, altfel nu văd cum vom avea un început de an 2019 cu o preşedinţie a Consiliului de succes. Şi eu am foarte mari dubii referitoare la capacitatea României şi a acestui Guvern de a gestiona preşedinţia Consiliului", a menţionat ea. AGERPRES