Goţiu (USR): Guvernul Dăncilă a secretizat informaţii publice care ne pot costa 4,4 miliarde de dolari

Guvernul Dăncilă a decis să blocheze accesul la informaţii publice legate de modul în care s-a desfăşurat Afacerea Roşia Montană, fapt care poate duce la costuri de 4,4 miliarde de dolari, se arată într-un comunicat transmis de senatorul USR Mihai Goţiu.



Conform senatorului USR Mihai Goţiu, acest lucru ar avantaja compania Gabriel Resources în litigiul aflat pe rolul Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID), de la Washington, în care solicită statului român despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru că nu i s-a permis să distrugă Roşia Montană, relevă sursa citată.



Goţiu a spus că a primit un răspuns de la Ministerul Mediului că nu îi pot fi puse la dispoziţie procesele verbale ale Comitetului de Analiză Tehnică privitoare la proiectul de la Roşia Montană.



"Am primit, săptămâna trecută, un răspuns de la Ministerul Mediului, asumat de vicepremierul Graţiela Leocadia Gavrilescu, prin care mi s-a transmis că nu îmi poate pune la dispoziţie procesele verbale ale Comitetului de Analiză Tehnică (CAT) privitoare la proiectul de la Roşia Montană, documente cu caracter public, sub pretextul halucinant că 'furnizarea de informaţii legate de acest subiect poate aduce atingere intereselor României prin afectarea dreptului acesteia la un proces echitabil' în dosarul de la Washington", a menţionat senatorul USR.



Potrivit lui Mihai Goţiu, acest lucru reprezintă, pe de o parte, un abuz, pe de altă parte poate afecta şansele României în litigiul cu compania canadiană.



"În răspuns nu mi s-a comunicat vreo decizie şi de cine ar fi fost luată, prin care aceste informaţii cu caracter public ar fi fost secretizate şi, implicit, motivarea unei astfel de hotărâri. Mai grav, însă, e faptul că acest lucru poate fi folosit de companie în justificarea pretenţiilor ei. Gabriel Resources îşi construieşte pledoaria pe faptul că statul român nu şi-ar fi îndeplinit corect obligaţiile pe care le avea şi le are în procesul de autorizare a proiectului minier. Secretizarea discreţionară a unor informaţii legate de procesul de autorizare ar da apă la moară companiei să afirme că i-ar fi fost încălcate drepturile. Nu ar fi pentru prima dată când declaraţiile unor oficiali români sunt folosite de Gabriel Resources în proces. Prostiile debitate de fostul premier PSD Victor Ponta, în toamna lui 2013, sunt deja utilizate de companie în documentele depuse la ICSID pentru a-şi justifica pretenţiile de 4,4 miliarde de dolari", a explicat senatorul USR.



Mihai Goţiu mai arată că informaţiile solicitate ar fi putut fi utile echipei de avocaţi care au pregătit o intervenţie (de tip amicus curiae) pentru apărarea intereselor cetăţenilor statului român în litigiul de la Washington, din partea mai multor ONG-uri (Asociaţia Alburnus Maior, comunitatea Declic, reţeaua MiningWatch România şi Greenpeace România). Intervenţia a fost depusă la sfârşitul acestei săptămâni la ICSID, relevă comunicatul.



"E o dovadă de tupeu, ipocrizie şi iresponsabilitate incredibile să le blochezi accesul la informaţii cu caracter public celor care pregătesc apărarea intereselor statului român şi să afirmi că aşa aperi interesele statului român! Dar asta te poţi aştepta de la cel mai incompetent guvern post-decembrist, susţinut, coincidenţă sau nu, de un fost ministru al Dezvoltării, Liviu Dragnea, plimbat dincolo de Cercul Polar în vacanţele 'de documentare' organizate de compania minieră şi de un fost ministru al Industriei, Călin Popescu Tăriceanu, care, în 1997, şi-a pus semnătura pe înstrăinarea zăcămintelor de aur de la Roşia Montană", a adăugat Mihai Goţiu. AGERPRES