Grapini: Nu putem să stăm cu mâinile în sân dacă Pachetul Mobilitate nu iese în varianta optimă din trialog

Pachetul Mobilitate a intrat în trialog, iar dacă documentul va ieşi cu multe lucruri nefavorabile se poate solicita un upgrade printr-o rezoluţie adresată Parlamentului European (PE), a afirmat, vineri, într-o conferinţă de specialitate, eurodeputatul Maria Grapini.



"Tehnic, acum noi mergem pe discuţii. Se intră în negociere şi ar trebui ca aceia care merg la discuţii să dea la o parte compromisurile. Dacă nu obţinem ce vrem, mai avem două variante, una dintre ele să blocăm negocierile din trialog. Dacă, totuşi, iese din trialog acest Pachet cu multe lucruri nefavorabile, putem solicita un upgrade la acest document, printr-o rezoluţie pe care Parlamentul European poată sau nu să o ia în considerare. Nu va fi uşor de obţinut, probabil că va mai dura încă doi ani, dar nici nu putem să stăm cu mâinile în sân, dacă din trialog nu iese varianta optimă", a declarat Grapini.



Eurodeputatul a menţionat, totodată, că măsura privind decarbonizarea este în contradicţie cu prevederea din Pachetul Mobilitate privind întoarcerea obligatorie a camioanelor acasă.



"De când am intrat în politică am spus că interesele României nu trebuie să fie divizate pe culoare politice. Aici avem o singură Românie. În ultimii cinci ani, am încercat să lucrez cu toate grupurile politice, inclusiv pe acest Pachet Mobilitate. Ceea ce este, însă, stupid este că la trialog s-a luat o decizie ca raportorii din umbră să nu poată să ia cuvântul la discuţii, să nu poată asista. Trebuie să tacă, să fie muţi. Pentru mine este straniu că primim lecţii de democraţie, dar acolo (la Bruxelles, n.r.) am constatat foarte multe încălcări ale acestor reguli. De fapt, raportorul gestionează negocierea în trialog. Pe acest pachet de mobilitate, nimeni nu poate să spună că nu am fost uniţi, ca eurodeputaţi români. Ne-am semnat reciproc scrisorile. De altfel, de la noi a plecat o scrisoare iniţiată de un coleg bulgar pe Pachetul de Mobilitate. De asemenea, s-a făcut scrisoare către Comisie legată de faptul că nu pot merge mână în mână decarbonizarea cu întoarcerea camioanelor acasă, sunt politici care se bat cap în cap. Deci, ce depinde de noi facem şi avem argumente", a subliniat Grapini.



Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeană în 31 martie 2017, Pachetul 2 la data de 8 noiembrie 2017, iar Pachetul 3 pe data de 17 mai 2018.



Parlamentul European (PE) a adoptat, în data de 4 aprilie 2019, în primă lectură, Pachetul "Mobilitate", după ce anterior documentul a fost retrimis la Comisia Transport şi Turism (TRAN), din cauza numărului mare de amendamente depuse. Eurodeputaţii români s-au mobilizat atunci şi au depus un număr mare de amendamente, împreună cu colegii lor din Bulgaria, Polonia şi ţările baltice, adunându-se în final peste 1.200 de amendamente.



La ora actuală, discuţiile între Parlamentul European, Comisia Europeană şi Consiliul miniştrilor de transport au început şi au ca scop finalizarea celor trei seturi de măsuri din cadrul Pachetului Mobilitate 1.



Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a organizat, vineri, conferinţa cu tema "Pachetul Mobilitate 1 a intrat în trialog. Provocări şi soluţii pentru transportatorii rutieri români".



