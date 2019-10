Grapini: Raportul MCV e politic, nu poate să spună nimeni că statul de drept funcţionează mai bine în Bulgaria

Alexis HAULOT Plenary session - Greening the European investment bank Plenary session - Greening the European investment bank

Raportul privind progresele înregistrate de România în 2019 în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare conţine greşeli şi este unul politic, pentru că nu poate spune nimeni că statul de drept funcţionează mai bine în Bulgaria decât în România, a declarat, miercuri, la Strasbourg, eurodeputata PSD Maria Grapini.



"Dacă îl citim cu atenţie vom constata că sunt şi greşeli în afirmaţiile făcute, greşeli care pot fi argumentate foarte clar. Sunt greşeli în raport, de la denumirea unei secţii, până la numărul de dosare de la DNA", a declarat Grapini pentru AGERPRES.



"Trebuie să mai spunem însă că raportul a fost făcut cu concursul evident al părţii române, pentru că este un Mecanism de Cooperare şi Verificare. Aşadar au cooperat cei de la instituţiile europene cu cine, cu partea română, cu statul membru angrenat în MCV. Cei care din partea română au dat datele pentru acest raport sunt în aceeaşi măsură vinovaţi de inexactitatea datelor puse în raport. Pentru că mereu am spus că responsabilitatea mare de a da informaţii corecte despre ţară o au cei care reprezintă România", a adăugat ea.



Eurodeputata crede că instituţiile responsabile trebuie să ceară amendarea raportului MCV din acest an pentru România, întrucât informaţiile eronate reprezintă "fals în acte".



Apoi, a afirmat Maria Grapini, raportul este unul politic. "Vedeţi, diferenţa între România şi Bulgaria în acest raport este făcută doar de poziţia politică. Bulgaria este condusă de un guvern de dreapta. Ştim bine că primul grup din Parlamentul European ca mărime şi ca influenţă este grupul Popularilor. Popularii totdeauna, am constatat şi în mandatul trecut, îşi apără foarte tare guvernele de dreapta, ceea ce nu se întâmplă cu grupul social-democrat de aici din Parlament. Adică nu să apere fără argumente, nu să spună lucruri inexacte, ci să ridice problema cu argumente pe care noi ca ţară să le dăm", a spus Grapini.



"Nu poate nimeni să spună că, de la criminalitate, până la corupţie, într-un singur cuvânt funcţionarea statului de drept, ar fi mai bună Bulgaria decât România. Suntem aproape, putem merge toţi în Bulgaria, putem vedea, vedem ce li se întâmplă turiştilor, sunt lucruri de mare risc să pui într-un raport lucruri atât de discrepante privind două state care sunt şi vecine. Şi cetăţenii de pe stradă cunosc situaţia din cele două state", a subliniat ea.



Eurodeputata PSD mai spune că i se pare "absolut halucinant" că în raport este criticată o decizie a Curţii Constituţionale. "După mine asta este un atac la statul independent şi suveran", a afirmat ea.



În plus, consideră Grapini, acest mecanism este "caduc" pentru că "era făcut doar pentru perioada imediat de după aderare pentru integrarea în procedurile şi regulamentele UE. Trebuia de multă vreme să fie scos. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că noi vorbim pe două voci, România. S-a fructificat din plin această breşă între forţele politice din România, care nu au ştiut să se unească pe interes naţional, aşa cum au făcut-o bulgarii, pentru că şi ei au opoziţie şi putere".



De asemenea, Maria Grapini se întreabă de ce raportul nu conţine referiri la faptul că preşedintele nu a pus de îndată în aplicare deciziile Curţii Constituţionale privind numirea unor miniştri.



"Asta de ce nu e cuprins în raport? Este o situaţie concretă. Există dezechilibru aici. Avem şi acum miniştri care nu au fost numiţi deşi au fost propuşi de mai mult de o lună, deşi avem publicată motivarea de la CCR. Faptul că preşedintele nu aplică deciziile CCR este mult mai grav decât faptul că în raport se vorbeşte, la general, de faptul că parlamentul a încercat să acopere anumiţi parlamentari, să-i salveze de la acel vot" privind ridicarea imunităţii, a afirmat Maria Grapini.



Eurodeputata PSD se declară "mâhnită" că România, "după ce a avut şase luni de parcurs ca preşedinţie apreciată de instituţiile europene, are acest MCV pus pe masă".



Nu în ultimul rând, ea consideră o problemă faptul că pentru următorul cadru financiar multianual va intra în vigoare un nou mecanism care leagă alocarea fondurilor UE de respectarea statului de drept.



"Problema mea este următoarea: acum noi vom intra pentru noul cadru financiar cu o nouă condiţionalitate, funcţionarea statului de drept, ceea ce înseamnă că se va institui un mecanism pentru toate statele membre. Şi atunci mă întreb, vor fi două mecanisme? (...) Nu văd cum pot funcţiona două mecanisme unul peste altul. MCV-ul ar fi cumva inclus în acest mecanism care este mult mai cuprinzător", a mai spus Grapini.AGERPRES