Grapini: Susţin o singură regulă pentru toate statele privind funcţionarea statului de drept

Europarlamentarul PSD Maria Grapini susţine o singură regulă privind funcţionarea statului de drept pentru toate statele membre din Uniunea Europeană.



'Susţin o singură regulă pentru toate statele privind funcţionarea statului de drept şi, sigur, să nu mai fie MCV-ul pentru România, pentru că nu pot fi două state care să fie măsurate cu două sisteme şi restul cu un singur sistem', a declarat Maria Grapini marţi, la o conferinţă pe care a organizat-o la Bruxelles pe tema statului de drept în Uniunea Europeană.



Eurodeputaţi din mai multe grupuri parlamentare au participat la acest eveniment în cadrul căruia s-a vorbit despre neajunsurile legislaţiei în acest domeniu.



Maria Grapini, care este membru al Comisiei pentru Afaceri Constituţionale a Parlamentului European, este de părere că trebuie începută o amplă discuţie privind această temă.



'Mă bucur că am făcut această dezbatere pentru că lucrurile privind definiţia statului de drept şi funcţionarea lui trebuie clarificate: unu, instituţiile europene trebuie să-şi mărească gradul de transparenţă, în orice, al doilea, nu putem să introducem un cuvânt abstract, un slogan (statul de drept - n.r.) fără să îl definim foarte bine, pentru că nu ne putem juca cu vieţile cetăţenilor europeni, fiindcă ei trebuie să aibă aceleaşi drepturi oriunde trăiesc', a spus ea.



Grapini a declarat că vrea să-şi continue munca de convingere la Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) pentru că este convinsă că trebuie să existe acelaşi reguli pentru toate statele membre.



'Nu am terminat aici, nu sunt idealistă să spun 'gata am terminat cu definiţia statului de drept', dar e o cărămidă pusă în plus, pentru că se vrea să se pună condiţionalitate pentru funcţionarea statului de drept la accesarea fondurilor europene în noul cadru financiar. Mă grăbesc să avem acest răspuns, definiţia şi sistemele de măsurare, să nu ne trezim cumva că în noul exerciţiu financiar România nu poate lua fonduri europene pentru că nu ne funcţionează statul de drept. Trebuie să măsurăm egal toate statele' ,a insistat Grapini.AGERPRES