Grațiela Gavrilescu, proiect de lege de modificare a Codului Silvic și a Codului Penal

Fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, anunță că va depune un proiect de lege în Parlament, pentru modificarea atât a Codului Penal, cât și a Codului Silvic, după ce Comisia Europeană a activat procedura de infringement pentru România, în cazul defrișărilor ilegale de pădure. Parlamentarul a atras ațenția că țara noastră se confruntă cu o „problemă gravă”, fapt semnalat încă din 2015, inclusiv în CSAT, și pentru care a venit cu mai multe soluții, care, însă, au fost blocate. Două dintre soluții vizează înființarea Gărzii Naționale Forestiere și dezvoltarea sistemului informatic integrat de management al pădurilor.

“Este foarte important să rezolvăm, într-un termen foarte scurt, situația apărută ca urmare a activării procedurii de infringement de către Comisia Europeană din cauza legislației defectuoase care nu permite gestionarea și verificarea de către autoritățile române a cantităților mari de lemne tăiate ilegal din pădurile noastre. Este o problemă gravă, reală, pe care am semnalat-o încă din 2015, inclusiv în CSAT, pentru rezolvarea căreia am înaintat, la vremea respectivă, soluții și am identificat resurse”, precizează fostul ministru, care a adăugat că problemele de mediu nu au granițe fizice și nici politice. “Dacă nu susținem, cu toții, rezolvarea lor, cu toții vom suferi!”, a conchis Gavrilescu.