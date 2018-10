Guvernul Dăncilă II sau Cabinetul Război şi Pace. Primii schimbați vor fi miniştrii din tabăra puciştilor

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD şi remanierea Guvernului Dăncilă vor avea loc săptămâna viitoare. Ultimele mişcări din culise arată că primii înlocuiţi vor fi miniştrii din tabăra puciştilor, locul lor urmând să fie luat de oamenii fideli lui Liviu Dragnea. Soarta lui Tudorel Toader la Justiţie este încă incertă pe fondul ascuţirii conflictului între liderii PSD şi ALDE. Liviu Dragnea dă vina pe ALDE pentru discuţiile privind schimbarea lui Toader şi reaminteşte că postul este al PSD.

Ultimele informaţii vehiculate privind remanierea Guvernului arată că vor fi înlocuiţi vicepremierul Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării, Lucian Şova de la Transporturi, Ioana Bran de la Tineret şi Sport, Ioan Deneş – Ape şi Păduri, George Ivaşcu- Cultură şi Viorel Ştefan, vicepremier fără portofoliu.

Odată cu remanierea s-ar putea face şi nişte rocade. Deşi lucrurile sunt în mişcare, surse din partid spun că Lia Olguţa Vasilescu va fi mutată de la Ministerul Muncii la Ministerul Dezvoltării, în locul lui Paul Stănescu, trecut pe lista neagră după ce a fost de partea puciştilor în războiul cu Dragnea. În locul Olguţei Vasilescu la Ministerul Muncii sunt vehiculate două variante Adrian Solomon sau Rovana Plumb. Dacă se va merge pe varianta Rovana Plumb, atunci va fi propus un alt ministru la Fondurile Europene.

O altă mutare importantă este numirea lui Niculaie Bădălău în postul de vicepremier deţinut în prezent de Viorel Ştefan, care va pleca la ASF. Deşi iniţial în tabăra puciştilor, Bădălău a întors armele, trecând de partea lui Dragnea, reconfirmat preşedinte al PSD la Comitetul Executiv din septembrie, după puciul din partid.

Cum Viorel Ştefan este şi ministru interimar al Cercetării, postul ar putea fi preluat de Daniel Breaz. Ecaterina Andronescu, o altă susţinătoare a puciştilor, este în cărţi pentru Ministerul Educaţiei, condus interimar de Rovana Plumb. O schimbare este preconizată şi la Ministerul Transporturilor, în locul lui Lucian Şova, existând doi potenţiali candidaţi: Felix Stroe şi Sorin Bota. La Ministerul Tineretului şi Sportului, în locul Ioanei Bran este vehiculat Matei Călin.

Atât Liviu Dragnea, cât şi premierul Dăncilă au negat ieri că ar exista vreo listă cu remaniaţi, dar au confirmat remanierea. Singurul care a dat de înţeles că există un sâmbure adevăr a fost vicepreşedintele PSD, Marian Oprişan, care a lăudat-o pe Olguţa Vasilescu, dar l-a criticat pe Paul Stănescu.

“Paul Stănescu nu a comunicat deloc, aşa cum bine ştiţi. Este colegul meu, este un om destoinic, un preşedinte de consiliu judeţean bun, dar la capitolul comunicare, în ceea ce priveşte activitatea ministerului Dezvoltării, aceasta nu a existat. Olguţa Vasilescu este un om foarte determinat”, a declarat ieri Oprişan.

În ultima perioadă, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a fost vehiculat insistent printre remaniabili. Pe fondul informaţiilor neoficiale privind nemulţumirile PSD la adresa lui Toader, Dragnea a răspuns cu ironii, iar Tăriceanu i-a luat apărarea. Ieri însă, conflictul PSD-ALDE pe tema Toader a fost pe faţă, ”Noi nu am avut o discuție în partid despre Tudorel Toader, deci nu a fost subiect. A apărut din senin de la ALDE susținerea că trebuie ținut în guvern. I-am rugat să nu mai aibă intervenții despre domnul Toader pentru a nu crea o problemă acolo unde nu este. Rugămințile n-au fost ascultate, deci se creează o problemă. Ministerul justiției este asumat de PSD. Îmi pare rău că s-a inventat o problemă acolo unde nu era, pe care trebuie să o rezolvăm”, a declarat Liviu Dragnea.

“Ministrul Toader se bucură de susținerea noastră, că este un ministru foarte bun, că are performanță, că a arătat curaj, determinare, pricepere profesională serioasă, că a dus funcția la un nivel foarte sus. Lucrurile astea cântăresc consistent. Nu știu de unde a apărut această informație, o dezmint categoric.”, a insistat Tăriceanu.

Vicepremierul Paul Stănescu a declarat ieri că nu are informaţii privind posibila sa remaniere. “Nu am nicio informaţie. Vom discuta în CEx. Respect decizia CEx”, a subliniat Stănescu. El i-a luat din nou apărarea primarului Capitalei, Gabriela Firea, alături de care a semnat scrisoarea privind demisia lui Dragnea de la conducerea PSD. El consideră că petiţia prin care se solicită iniţierea de alegeri în filiala PSD Bucureşti şi schimbarea Gabrielei Firea de la conducerea acestei organizaţii reprezintă o greşeală.

Deznodământul, săptămâna viitoare

Premierul Viorica Dăncilă a admis că „o remanierea va exista”, iar luni va termina evaluarea miniştrilor care nu va fi una legată de nume, ci de activitatea acestora, despre programul de guvernare. "Vă asigur că nu e nicio listă făcută. Nu am luat acest lucru în calcul, decât după ce vom face evaluarea, acele măsuri despre care am vorbit la Congres și bineînțeles evaluarea din punct de vedere politic. Eu voi face o evaluarea legată de activitatea fiecărui ministru. Nu voi da nume. Am spus că voi spune luni", a afirmat Dăncilă.