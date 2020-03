Guvernul Orban combate fake-news-ul cu ajutorul foștilor angajați ai lui George Soros

Atât Guvernul, cât și președintele României ne sfătuiesc, de câteva zile, să ne informăm despre evoluția crizei de coronavirus doar din “surse oficiale”. Una dintre acestea este un portal, pe care Cabinetul Orban l-a lansat, în colaborare cu un ONG, denumit Code for Romania, finanțat de către Romanian-American Foundation, entitate din care fac parte mai mulți foști angajați ai rețelei finanțate de controversatul miliardar George Soros. Publicația Bugetul.ro dezvăluie că Code for Romania a primit de la Romanian American Foudation o finanțare de peste 400.000 de dolari.

Platforma lansată de Guvern, în parteneriat cu acest ONG, se numește “Știri Oficiale” și face parte dintr-o serie de astfel de produse destinate știrilor despre coronavirus, considerate de Cabinetul Orban ca fiind știri sigure. Sunt în lucru, însă, și alte astfel de produse online, denumite “Date la Zi”, “Stăm Acasă”, “Diaspora Hub”, “Ce Mă Fac” și “RO Help”, însă doar “Știri Oficiale” este, în prezent, operațională, fiind lansată pe 16 martie de către Autoritatea pentru Digitalizarea României și Code for Romania. “Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României”, se arată pe stirioficiale.ro, citat de publicația Bugetul.

Conform sursei citate, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, Romanian American Foundation, fundația-mamă a Code for Romania, a oferit acesteia din urmă un grant în valoare de 418.800 de dolari SUA, pentru “sprijinirea dezvoltării organizaționale a Asociației Code for România, în vederea creșterii durabilității, menținerii și scalării activităților sale de succes”. Ulterior, asociația a mai primit de la RAF un grant de 2.230 de dolari, pentru perioada 11 octombrie 2019-28 februarie 2020, în scopul „Dezvoltării unei platforme dedicate finanțatorilor din toată România pentru a crește nivelul de transparență a cheltuielilor în sectorul non-profit și modul în care se corelează cu impactul, sustenabilitatea și schimbarea sistemică”

Fundația-mamă

Code for Romanian a mai avut un proiect comun, în 2016, cu Guvernul Cioloș, pentru dezvoltarea unor proiecte, printre care se numără și “strategia națională anticorupție”. Cei de la Bugetul.ro dezvăluie că din Consiliul Ditrector al Romanian-American Foundation fac parte oameni care au avut legătură cu Fundația pentru o Societate Deschisă, patronată de afaceristul George Soros. “Jurnalul” a identificat, în acest sens, cel puțin trei membrii ai boardului aflați în această situație. Este vorba despre Paige Alexander, fost consultant la Institutul pentru o Societate Deschisă din Praga, despre Adrian-Eugen Ionescu, fost angajat al Open Society Institute și al Fundației Soros în România, și despre Andreea Ancuța, care a lucrat ca Grants Officer în cadrul programului Fondul ONG implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Revenind la portalul “Știri Oficiale”, este de remarcat că acesta conține comunicări oficiale ale instituțiilor guvernamentale din România și luările de cuvânt (în format video) ale ministrului de Interne, Marcel Vela.