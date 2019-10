Guvernul PNL: Averi de dreapta, strânse cu salarii de bugetar

Cei 17 membri ai Guvernului Orban se demonstrează a fi oameni strângători. Niciunul nu pare a fi om sărac, iar veniturile fiecăruia depășesc, în ultimul an fiscal, suta de mii de lei din salarii de la stat. Mulți au afaceri și încasează bani frumoși din dividende. Iar conturile lor nu sunt deloc goale. “Jurnalul” prezintă lista celor mai importanți miniștri PNL și averile acestora declarate în documente oficiale.

Raluca Turcan are noroc cu soțul

Raluca Turcan, propusă să ocupe funcția e vicepremier fără portofoliu în Guvernul Orban, deține, împreună cu soțul său, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Valeriu Turcan, un teren agricol în localitatea constănțeană Limanu, în suprafață de 3.000 metri pătrați, și un alt teren extravilan, în Gruiu-Ilfov, de 1.000 de meri pătrați. Raluca Turcan deține, de asemenea, un apartament, cu suprafața de 102 metri pătrați, în Sibiu. Actual deputat PNL, Turcan declară că are bijuterii de 12.000 de euro, iar anul trecut a vândut un autoturism cu suma de 2.000 de euro. Viitorul posibil vicepremier are în conturi și depozite suma de 413.060 de lei și 205.434 de euro, iar soțul ei are acțiuni la trei companii. în cuantum total de 5.101 lei. Datoriile Ralucăi Turcan sunt evaluate de 11.341 de lei. La capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, Raluca Turcan a încasat, ca deputat, 133.380 de lei, iar veniturile adunate cu cele realizate de soț din salarii și dividende se ridică la 871.794 de lei pe an. Lucian Bode se laudă cu mașinile Lucian Bode, nominalizat pentru a prelua Ministerul Infrastructurii, nu deține în proprietate terenuri, dar are o casă de locuit, la Zalău, în suprafață de 335 de metri pătrați. Mai deține două autoturisme – un Mercedes Benz și un Volvo. Bode are datorii la bănci de 18.195 de lei și de 33.594 de euro. Anul trecut, veniturile realizate împreună cu soția s-au ridicat la 184.229 de lei.

Bogdan Aurescu, peste 112.000 de euro în conturi

Bogdan Lucian Aurescu, actual consilier prezidențial, desemnat să preia Ministerul Afacerilor Externe, are trei apartamente în București, cu suprafețele de 60 metri pătrați, 77.35 metri pătrați și 50,83 metri pătrați. Aurescu conduce un autoturism Mini, fabricat în 2015, pe care l-a achiziționat în 2018. Pretendentul la portofoliul Externelor are în conturi și depozite bancare sumele de 163.161.09 lei și 112.962.54 de euro. Mai mult, a acordat un împrumut către o persoană fizică, în valoare de 29.600 de lei. Bogdan Aurescu are un credit bancar de 57.000 de euro, scadent în anul 2041. La capitolul venituri, Aurescu a încasat de la Administrația Prezidențială, de la Universitatea București, de la SNSPA din drepturi de autor și din închirierea unui apartament, dar și din aportul soției, suma de 337.433 de lei și 720 de euro.

Monica Anisie, colecție de autoturisme

Monica Anisie, nominalizată pentru Ministerul Educației, a mai deținut funcția de secretar de stat în Guverul Cioloș. În prezent, este inspector general la Ministerul Educației Naționale și, conform unei declarații de avere depuse la începutul anului trecut, avea în proprietate un teren agricol în suprafață de 1.000 metri pătrați și altul intravilan, de 1.035 metri părați. Monica Anisie mai declară un apartament de 54,75 metri pătrați și o casă de vacanță cu suprafața de 214 metri părați.

Nou ministru al Educației are trei mașini (un Kia din 2017, un Hunday din 2005 și un Ford din 2016) și a vândut o a patra, în 2017, cu 4.500 de euro. În conturile bancare a economisit 25.800 de lei și avea datorii bancare de 210.000 de lei. La nivelul anului 2018, Monica Anisie, împreună cu soțul lei, care este ofițer DGA, dar și cu fiica, care era consilier parlamentar, a realizat venituri de 210.253 de lei.

Violeta Alexandru, bani grei de la IPP

Violeta Alexandru, președinte al PNL București, fost ministru pentru dialog social în Guvernul Cioloș, este nominalizarea lui Orban pentru Ministerul Muncii. Ea a candidat, în primăvară, pentru un post de europarlamentar, iar din declarația de avere depusă atunci reiese că are un teren de 8.000 de metri pătrați și un apartament de 62 de metri pătrați în București.

Mai deține un autoturism Honda, fabricat în 2007. În 2015, a vândut un teren pentru suma de 23.000 de lei.

Violeta Alexandru are datorii la bănci, scadente în anul 2045, de 55.000 de euro. În ultimul an fiscal, a câștigat de la Institutul pentru Politici Publice suma de 118.662 de lei, de la Camera Deputaților suma de 69.501 lei și de la Apador CH suma de 7.536 de lei. Soțul, cadru MApN, a realizat venituri de 50.000 de lei.





Predoiu câștigă de 5 ori mai mult din avocatură decât de la Parlament

Cătălin Predoiu, propunerea pentru Ministerul Justiției, este deputat și deține în proprietate două mașini de lux, precum și o colecție de ceasuri și operă de artă în valoare de 95.000 de euro. Predoiu a economisit în conturi bancare suma de 84.558.33 de lei și 1.372.52 euro.

A câștigat, în ultimul an fiscal, 118.107 lei de la Camera Deputaților și 561.605 lei din avocatură.

Cîțu, latifundiar

Celebrul Florin Cîțu, senator, propus pentru a prelua Ministerul Finanțelor, are un teren agricol de 10.000 de metri pătrați, un teren forestier de 750.000 de metri pătrați și un teren intravilan de 1.250 de metri pătrați.

Mai deține o casă de locuit, de 130 de metri pătrați, și un apartament, cu aceeași suprafață. În contul bancar deschis la Raiffeisen Bank, a strâns 350.000 de lei și a împrumutat o persoană fizică cu 36.000 de lei. Anul trecut, Cîțu a realizat venituri totale de 428.328 de lei, din care 128.328 de lei reprezintă indemnizația de senator, iar 300.000 de lei sunt încasări din închirierea unor imobile.

Ion Ștefan, dividende de milioane de euro

Controversatul deputat PNL Ion Ștefan, propus pentru Ministerul Dezvoltării, deține 5 terenuri agricole și intravilane cu suprafețe totale de 20.117 metri pătrați și 5.636 metri pătrați. Are două case, din care una la Iași, de 130 metri pătrați, iar alta la Focșani, de 910 metri pătrați. Ion Ștefan are în conturi 91.917 lei și a împrumutat o consilieră de-ale sale cu suma de 1.400.000 de lei, pentru a contribui la campania electorală pentru alegerile europarlamentare a PNL. În ultimul an fiscal, Ștefan a încasat, de la Parlament, 120.042 lei, din chirii suma de 1.200 de lei, și dividende de 6.075.681 de lei.

Vela a economisit 500 de mii de lei

Marcel Vela, propus pentru Ministerul Afacerilor Interne, este senator și declară un teren agricol, de 1.000 de metri pătrați, și un

apartament cu suprafața de 61 de metri pătrați, Deține un album Papal, pe care îl estimează la 6.000 de euro.

Ministeriabilul are în conturi și depozite bancare sumele de 509.142 de lei și 31.000 de euro. Dar are și o datorie bancară de 38.00 de lei. În ultimul an fiscal, Vela a realizat venituri, ca parlamentar, în cuantum de 132.790 de lei.

Lui Costel Alexe îi place cash-ul

Deputatul Costel Alexe, propus pentru Ministerul Mediului, are trei terenuri. Unul agricol, de 3.081 metri pătrați, un teren forestier, de 5.000 metri pătrați, și unul intravilan, de 500 metri pătrați. Deține, totodată, și trei apartamente, cu surafețele de 70 metri pătrați, 101 metri pătrați și 71 metri pătrați. Costel Alexe deține cash la purtător de 70.000 de lei și a împrumutat o persoană cu suma de 100.000 de lei. În condițiile în care are datorii bancare de 86.143 de euro și 136.909 lei. În ultimul an fiscal, împreună cu familia, a realizat venituri de 175.109 lei.

Oros, dator 100.000 de euro

Adrian Oros, propus pentru Ministerul Agriculturii, este deputat și declară un teren intravilan de 1.700 de metri pătrați și altul agricol, de 4.100 de meri pătrați. Mai deține un apartament, de 71 de metri pătrați, și o casă de locuit, de 280 de metri ătrați. Are două autoturisme. În conturi a economisit 5.081,96 de euro și are datorii de 100.000 de euro la o bancă.

Veniturile pe ultimul an ale lui Oros și ale familiei sale se ridică la 316.265 de lei.

Generalul Ciucă, vilă la Balotești

Generalul, în rezervă, începând de luni, nominalizat pentru Ministerul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă a ocupat funcția de șef al Statului Major General al Apărării. Din declarația sa de avere, rezultă că deține două terenuri intravilane, în suprafață totală de 3.427 de metri pătrați, precum și o casă de locuit, construită în Balotești, județul Ilfov, în suprafață de 232,34 metri pătrați.

Nicolae Ciucă deține un autoturism Toyota Corolla, fabricat în 2016 și este dator la bănci suma de 380.000 de lei. În ultimul an fiscal, ofițerul a realizat venituri salariale de la MApN, în valoare de 195.581 de lei. Soția sa, care lucrează tot la MApN, a încasat 50.602 lei. La aceste sume se mai adaugă 3.288 de lei, din activități didactice. În total, familia Ciucă a realizat venituri anuale de 249.471 de lei.

Boloș, un pretendent ministerial modest

Ioan Boloș urmează să preia funcția de ministru pentru Fondurile Europene. El a depus ultima declarație de avere în 2015, când deținea funcția de director în cadrul Ministerului Transporturilor. Atunci, declara un teren extravilan de 751 de metri pătrați și un apartament de 63 metri părați. Avea în conturule bancare 52.572,63 de lei, la care se adaugă acțiuni de 33.420 de lei.

Virgil Popescu – patru case

Virgil Popescu, deputat, este nominalizarea pentru Ministerul Economiei. Deține 6 terenuri intravilane în suprafață totală de 27.307 metri pătrați, 3 terenuri forestiere, de 7.400 metri pătrați, și 7 terenuri agricole, de 94.627 de metri pătrați. Are patru apartamente. Deține în conturi și depozite bancare sumele de 402.546,30 de lei, 141.275,13 euro și 48,44 dolari. Are investiți în companii 841.883,38 de lei și 14.200 de dolari. Virgil Popescu are datorii de 25.780de lei și 150.000 de euro, iar, în ultimul an fiscal, împreună cu soția, a realizat venituri de 348.322 de lei.