Guvernul vrea să înghețe indemnizațiile pentru funcții publice

Premierul Ludovic Orban afirmă că una dintre măsurile pe care Guvernul le va lua este îngheţarea indemnizaţiilor celor care ocupă funcţii de demnitate publică, pentru ca acestea să nu mai crească atunci când este majorat salariul minim.

"Ştiţi foarte bine că veniturile, indemnizaţiile celor care ocupă funcţii de demnitate publică sunt plătite în raport cu salariul minim pe economie. Şi ce decizie am luat ? Se va majora salariul minim pe economie, să nu crească indemnizaţiile celor care deţin funcţii de demnitate publică", a declarat acesta.



El a adăugat că, pentru a pune în practică această decizie, există două variante: fie vor fi incluse în cuprinsul legii bugetului de stat anumite reglementări specifice pentru exerciţiul bugetar, fie va fi emisă o ordonanţă de urgenţă "trenuleţ", care cuprinde diferite măsuri ce sunt luate în perspectiva anului bugetar următor.



Orban a menţionat că se are în vedere şi optimizarea structurilor organizatorice ale ministerelor, unele dintre ele fiind suprapopulate.

"Să ne aducem aminte că circula o glumă prin Parlament - Ministerul Dezvoltării a depopulat Teleormanul. Toate structurile care au scheme umflate vor fi reorganizate, vor fi remodelate şi lucrul acesta poate să ducă şi la plecarea unor angajaţi din sistem, dar este normal. Gândiţi-vă că de la 1 ianuarie 2017 au fost angajaţi în sistemul public peste 60.000 de angajaţi noi, mă refer la guvernările PSD, dintre care foarte mulţi nu au parcurs etapele normale ale ocupării unei funcţii publice, ci pur şi simplu au fost băgaţi pe uşa din dos, probabil cei mai mulţi pe bază de relaţii de rubedenie, pe bază de carnet de partid la PSD sau pe baza altor tipuri de relaţii mai degrabă personale decât pe baza unor criterii serioase de angajare în sectorul public", a afirmat acesta.



Prim ministrul a mai afirmat că este studiată foarte atent şi politica detaşărilor, dând ca exemplu Ministerul de Interne, unde susţine că sunt peste 1.000 de angajaţi detaşaţi în alte instituţii.

"Dacă Ministerul de Interne poate să îşi desfăşoare activitatea fără cei detaşaţi, să îi plătească pe cei detaşaţi instituţiile în care au fost detaşaţi, nu Ministerul de Interne. S-a practicat o altă politică ciudată: au fost detaşaţi din sectorul privat în sectorul public, adică nu au parcurs o procedură de concurs, au fost detaşaţi din privat în sectorul public şi cred că nu vom mai perpetua această modalitate de a ocupa funcţii publice. Singura modalitate prin care un om poate să ocupe o funcţie publică trebuie să rămână concursul, iar concursul trebuie organizat în condiţii de transparenţă, de obiectivitate, pe baza unor proceduri corecte şi făcând cunoscute criteriile de selecţie către cei care vor să participe la concurs. Orice om care lucrează în sectorul public şi care nu îşi îndeplineşte atribuţiile pe care le are în fişa postului trebuie să înţeleagă că s-a schimbat situaţia în administraţia publică. Evaluarea activităţii funcţionarilor se va face exclusiv pe bază de rezultate, pe bază de viteza de soluţionare a problemelor", a încheiat el.

AGERPRES