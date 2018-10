Iancu, despre modificările la legea offshore: Statul român iese câştigător din această bătălie

Lucian Alecu

Preşedintele Comisiei pentru industrii, deputatul PSD Iulian Iancu, a declarat, marţi, că prin modificările aduse legii offshore "statul român iese câştigător din această bătălie pe ambele planuri şi din punct de vedere al veniturilor şi al interesului investitorilor".



"Dezbaterile de astăzi au avut în vedere reanalizarea tuturor calculelor în aşa fel încât statul român să-şi maximizeze veniturile, dar să se menţină acel echilibru absolut necesar pentru menţinerea interesului din partea investitorilor", a afirmat Iancu, după adoptarea în comisiile de specialitate a raportului la legea offshore.



El a prezentat amendamentele votate.



"Noutăţile sunt legate de interzicerea unei eventuale duble deduceri. A doua importantă modificare este că am convenit în text să nu existe niciun risc în ceea ce priveşte şansa guvernelor de după acest Guvern să-şi modifice politica fiscală. (...) Dacă piaţa internaţională va fi extrem de atractivă şi veniturile pe care operatorii le-ar putea încasa să fie foarte mari, atunci guvernul de la momentul respectiv să-şi poată reanaliza repartizarea eventualelor venituri suplimentare. De asemenea, am stabilit ca ceea ce înseamnă investiţii să fie deduse de la momentul zero în care investitorul a încheiat acordul şi a început lucrările până la momentul finalizării în totalitate, însă nu am permis să fie supuse unui program de amortizare şi, pe de altă parte, supuse unei scheme de deducere. Cu alte cuvinte, nu pot fi două scheme de deducere aplicate aceleiaşi investiţii. Prin aceste modificări la care adăugăm schimbarea nivelului de percepere a cotelor de impozit, respectiv majorarea veniturilor statului român în condiţiile de creştere a preţurilor, le-am considerat necesare văzând evoluţia preţurilor în piaţa de gaze. Descurajăm creşterea preţurilor", a explicat Iancu.



Acesta s-a referit şi la amendamentul introdus, potrivit căruia se diminuează deducerea din impozit la maxim 30% şi nu 60% cât era.



"Aceste modificări practic permit statului român să-şi menţină în totalitate veniturile şi avantajele dobândite în varianta legii din iulie şi obţinem şi venituri suplimentare. (...) Putem spune că statul român iese câştigător din această bătălie pe ambele planuri şi din punct de vedere al veniturilor şi din punctul de vedere al interesului investitorilor", a adăugat Iancu.



Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie publică din Camera Deputaţilor au aprobat, marţi, modificările la legea offshore. S-au înregistrat 31 de voturi ''pentru'', 10 ''împotrivă'' şi 4 abţineri.



Cele mai multe amendamente adoptate aparţin grupului PSD.



Raportul cu amendamentele adoptate urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional. AGERPRES