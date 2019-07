Încă o DEMISIE din PSD: Deputatul Florin Stancu a anunţat că a trecut la PRO România

Deputatul de Dolj Florin Stancu a anunţat luni că a demisionat din Partidul Social Democrat şi a trecut la PRO România.



"Dragi doljeni, dragi români! După o lungă perioadă de activitate politică în cadrul Partidului Social Democrat, mi-am depus demisia din PSD pentru a mă alătura singurului partid de centru-stânga, social-democrat, pro-european şi pro-cetăţeni din România. Am ales să fac parte din echipa PRO România", a scris Florin Stancu, pe pagina de Facebook, unde a postat şi o fotografie în care apare alături de liderul PRO România, Victor Ponta.



Florin Stancu susţine că democraţia nu mai caracterizează PSD, care "nu a înţeles nimic din votul din 26 mai", şi că nu ar mai fi fost lăsat să meargă în teritoriu pentru a se întâlni cu primarii.



"Vreau să ştiţi că liderii PSD nu au înţeles nimic din votul de pe 26 mai. Ei consideră că nu au greşit cu nimic faţă de români şi nu vor face nicio schimbare, nici măcar de dragul primarilor. Democraţia nu mai caracterizează PSD, iar dacă nu faci schimbări nici acum, nu le poţi spune românilor că te vei bate pentru ei şi că România va arăta mai bine peste un an. Primarilor PSD din judeţ le transmit că îi apreciez foarte mult şi că mi-a făcut o deosebită plăcere să activez alături de ei. Ştiu că m-au aşteptat mai des în localităţile lor, dar singura explicaţie a lipsei mele este că nu am fost lăsat să ajung mai des la ei. Cei care mă cunosc ştiu foarte bine că pentru mine principiile sunt mai presus de interesele politice, iar alegerea de a părăsi o echipă nu este neapărat un lucru plăcut. Cu toate acestea, sunt convins că românii aşteaptă altceva de la noi, iar cu mentalităţi învechite nu poţi oferi politici noi. Toţi cei care au curaj şi vor să facă parte din echipa celui mai bun prim-ministru pe care l-a avut România, domnul Victor Ponta, îi aştept alături de noi", mai scrie Florin Stancu. AGERPRES