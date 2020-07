„Închisoarea medicală” de pandemie nu conține avizul CSM, deși ea se contestă la judecător

Proiectul de lege privind carantina și izolarea, în forma elaborată de Guvern, dar trecută și prin Camera Deputaților, nu ar rezista la CCR, în urma unui eventual control de constituționalitate, deoarece actul normativ nu conține avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Actul normativ instituie și căi de atac, pe care le pot utiliza persoanele asupra cărora se instituie măsuri, dar și cadrul normativ în care instanțele de judecată trebuie să judece, să citeze, să audieze, termenele în care trebuie să se pronunțe asupra contestației și un termen strict cu privire la motivarea hotărârii. Mai mult, prin eliminarea plângerii prealabile, care se depune în baza legii contenciosului administrativ, CSM ar fi trebuit solicitat cu un punct de vedere obligatoriu, pentru ca legea să poată deveni una constituțională. Acesta este și motivul pentru care Comisia Juridică a Senatului a amânat adoptarea unui raport și transmiterea către plen a acestei legi, în for decizional.

Conform articolului 38, alineat 3, din Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul CSM avizează proiectele de acte normative care privesc activitatea autorității judecătorești. Acest aviz nu a fost însă solicitat de Guvernul Orban, atunci când a elaborat și transmis Parlamentului legea privind carantina și izolarea, deși proiectul se referă în mai multe articole la activitatea judecătorească.

Reguli despre contestații, citare, audiere, pronunțare și executarea hotărârilor

Concret, la articolul 10 din proiectul de lege se face referire la faptul că Ordinul comandantului acțiunii la nivel național poate fi contestat de orice persoană care se simte vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim și care se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului. Contestația poate fi judecată în cinci zile de la data înregistrării. Iar asta înseamnă norme pentru instanță, deoarece, la soluționarea acestor acțiuni, în proiectul de lege se menționează că nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ referitoare la plângerea prealabilă. În baza textului de lege propus, orice persoană afectată de măsurile impuse poate sesiza judecătoria, iar cererea este scutită de plata taxei de timbru. Judecarea se face de urgență, urmând ca citarea și audierea să se efectueze prin mijloace electronice.

Mai mult, cauzele ar trebui să fie judecate în maximum 24 de ore, iar motivarea să fie redactată în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Guvernul a introdus, fără consultarea judecătorilor, mențiunea potrivit căreia hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel în două zile de la comunicare.

Procesele vizează drepturile fundamentale

Toate aceste amănunte privesc activitatea instanțelor judecătorești și se pot implementa în legislație numai cu avizul CSM. De altfel, una dintre Ordonanțele de Urgență adoptate, recent, de Executiv, prin care s-a încercat modificarea legislației cu privire la achizițiile publice a picat, de asemenea, la CCR, deoarece nu s-a solicitat avizul CSM, chiar dacă s-au introdus noi abateri disciplinare prin ordonanță. Același lucru se preconizează a se întâmpla și în ceea ce privete legea carantinei și izolării.

Cu atât mai mult cu cât instanțele de judecată sunt învestite cu soluționarea unor cauze care vizează îngrădirea unor drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Persoanele afectate pot contesta în instanță, în condițiile descrise mai sus, măsura carantinării în spațiile spitalicești, la domiciliu sau la adrese instituite împotriva celor care vin din zone cu risc epidemic ridicat, a celor care au intrat în contact cu persoane suspectate a fi infectate, măsura carantinării bunurilor „suspecte”, până la decontaminarea sau distrugerea lor, măsura izolării în spitale sau a izolării la domiciliu.

Robert Cazanciuc: Guvernul ne-a trimis un dezastru de lege

Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a precizat, ieri, că proiectul de lege elaborat de Guvern este „un dezastru”. „Dacă s-ar adopta, am avea o lege în contradicție cu constituția și practica CEDO. Premierul s-a plâns că am amânat votarea legii până luni. E ca și cum un elev care nu a învățat în liceu și a dat Bac-ul acum, dă vina pe profesori și pe comisia de examinare. Această lege trebuie să reglementeze nu numai pentru pandemia de acum, dar și pentru viitor. Nu doar noi, în Parlament, am sesizat aceste nereguli, ci și ONG-uri. Am rugat Guvernul ca până luni să ne dea o notă de fundamentare, așa cum se întâmplă în alte state”.

Cazanciuc arată că nu doar că nu s-a cerut avizul CSM, dar că, la dosarul proiectului de lege, nu a fost identificat nici măcar avizul Ministerului Justiției. „Am cerut Ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect, pentru a arăta dacă actul normativ corespunde legii fundamentale în România şi CEDO. Am cerut aviz şi de la CSM. Legea trebuie să fie clară, uşor de înţeles şi de aplicat, să nu dea naştere la abuzuri. Trebuie să luăm măsuri ferme şi să ne asigurăm că legea e respectată de toţi. O lege proastă nu protejează pe nimeni. O lege proastă pune în pericol pe toată lumea”, a precizat șeful Senatului.

Comisia Juridică a Senatului a amânat, pentru astăzi, adoptarea unui raport, cu amendamente, pe baza acestui proiect de lege, votat, săptămâna trecută, cu modificări ample, de Camera Deputaților. Nici măcar legea trecută de deputați nu are avizul CSM. Astăzi, la PSD, Marcel Ciolacu a convocat o ședință extraordinară a CEx, în care ar urma să se tranșeze această lege. Liderul interimar al PSD a afirmat, cu acest prilej, că „nu vom permite transformarea țării într-un lagăr medical”. Surse politice acreditează ideea că, astăzi, ar urma ca proiectul de lege, amendat zdravăn, să fie votat și de Senat, după care să fie transmis președintelui spre promulgare.

Premierul Orban, nervos pe Parlament că amână votul privind legea. Senatorii îi atrag atenția că proiectul este neconstituțional și nu a fost discutat cu magistrații