Întâlnire între Ludovic Orban și Mugur Isărescu pe teme economice

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a întâlnit astăzi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

"Mi se pare perfect normală o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale şi de altfel noi am fost într-o comunicare şi într-o colaborare constantă cu guvernatorul Băncii Naţionale şi, în general, cu echipa de experţi de la nivelul BNR. E normal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situaţia economică şi la evaluările care există la nivelul BNR privitor la toate aspectele economice şi numai. Am abordat problemele economice importante", a declarat Ludovic Orban înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL care are loc la Parlament.



El a precizat că întotdeauna PNL a avut o colaborare foarte bună cu guvernatorul BNR.

