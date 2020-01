Întâlnire Orban - von der Leyen: Discuţii despre noul buget al UE, Pactul Verde, MCV

Premierul Ludovic Orban are, joi, o întrevedere cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discuţiile vizând, printre altele, bugetul UE şi Pactul Verde european.



"Este o ocazie excelentă pentru a-i prezenta preşedintelui Comisiei Europene evoluţiile pozitive din România, faptul că România este un partener serios, un partener responsabil, angajat în atingerea obiectivelor Uniunii Europene şi în aplicarea reglementărilor adoptate de instituţiile europene. Sigur că vom avea ocazia de a discuta probleme extrem de importante privind viitorul UE, problemele care ne frământă legate de noul buget al Uniunii, în care ne dorim foarte mult să se menţină aceeaşi atenţie pentru Politica de coeziune, pentru Politica agricolă comună. De asemenea, ne dorim ca în cadrul Green Deal să existe o atenţie specială acordată fiecărei ţări şi să existe într-adevăr o susţinere pentru fiecare ţară în atingerea obiectivelor care sunt stabilite în acest Pact Verde extrem de ambiţios pe care şi-l propune Comisia Europeană", a precizat prim-ministrul, în cadrul unei declaraţii comune de presă cu preşedintele Comisiei Europene, care a precedat întâlnirea.



Orban a adăugat că va prezenta obiectivele pe care le are România legate de aderarea la spaţiul Schengen, dar şi pe cele privind punerea în practică a recomandărilor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare, astfel încât, într-un timp cât mai scurt, să obţină încheierea MCV.



"Lucrurile se ştiu foarte limpede. În România, practic, au avut loc evenimente importante care au schimbat în mod profund şi în bine realităţile din ţară. E foarte clar că atât preşedintele României, cât şi Guvernul de la Bucureşti sunt profund angajate în atingerea obiectivelor pe care le-am amintit", a menţionat premierul.



La rândul său, preşedintele Comisiei Europene a declarat că va avea posibilitatea de a discuta cu premierul român despre planurile sale privind economia şi reformarea sistemului de Justiţie.



"Comisia Europeană este alături de dumneavoastră şi am început deja să discutăm despre subiecte de interes comun, fie că este vorba despre Pactul Verde european sau despre dezvoltarea economiei. De asemenea, vom discuta despre cum poate Uniunea Europeană să fie pregătită pentru era digitală şi în acest domeniu contez pe România, pentru că aveţi reputaţie excelentă în acest domeniu", a spus Ursula von der Leyen.

