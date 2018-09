Ioan Cupşa (PNL): Juriştii puterii au propus anularea tuturor probelor, pentru a-i scăpa pe condamnaţi

Deputatul PNL Ioan Cupşa, membru în Comisia juridică, a declarat vineri că jurişti ai partidelor de la guvernare au propus şi argumentat, marţi, în comisie anularea tuturor probelor obţinute în temeiul mandatelor de supraveghere tehnică ulterior datei de 11 martie 2016, cu scopul "de a-i scăpa pe cei condamnaţi definitiv".



"Marţi, în Comisia juridică, folosindu-se de un subterfugiu, şi de o falsă argumentare şi de oportunitatea dezbaterii legii privind adoptarea sau respingerea OUG nr.6 din 2016, cei care acum vremelnic se află la guvernare şi-au permis să propună anularea tuturor probelor obţinute în temeiul mandatelor de supraveghere tehnică. Anularea acestor probe pentru procesele aflate în curs şi de asemenea revizuirea hotărârilor definitive care au fost pronunţate în varii procese unde, prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, s-au obţinut mijloace de probe, drept urmare s-au strâns probe care au dus la condamnarea definitivă a unor infractori", a declarat, în conferinţă de presă, juristul Ioan Cupşa.



Acesta a precizat că propunerea a fost făcută chiar de jurişti, 'nesocotind întru totul principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat', ba, mai mult, a fost argumentată mai mult de o jumătate de oră de aceştia.



"Ce şi-au zis ei? 'Noi putem, pentru că avem peste 60% din acest Parlament şi drept urmare vom face şi ceea ce ar trebui sau ar putea să facă puterea judecătorească. Noi, puterea legislativă, înţelegem să încălcăm atributele puterii judecătoreşti'. Să iei în dezbatere în Comisia juridică, să argumentezi mai bine de o jumătate de o oră că este nevoie să anulezi aceste mijloace de probă, să anulezi probele, pe cale de consecinţă să elimini din dosare mijloacele de probă obţinute prin mandatele de supraveghere tehnică, să faci acest lucru prin gura unor jurişti - atenţie, practic, toţi sunt jurişti - mi se pare o mârşăvie dusă până la capăt", a spus Cupşa.



După ce au susţinut cu multă tărie această propunere de anulare a tuturor probelor obţinute în temeiul mandatelor de supraveghere tehnică ulterior datei de 11 martie 2016, s-a dat cuvântul şi celorlalţi membri ai comisiei.



"Am înţeles, în calitatea mea de jurist, să dau citire chiar din decizia cheie de boltă, aparentă, deci un fals argument al domnilor din PSD-ALDE, decizia 51 din 2016, decizie care a ocazionat adoptarea OUG 6 din 2016. Şi am dat citire poziţiei asumate, în mod public, de către judecătorul Curţii Constituţionale la acea dată, Tudorel Toader: 'Excepţia respectivă de neconstituţionalitate este inadmisibilă şi din perspectiva faptului că - atenţie! - legalitatea administrării probelor se verifică de către instanţa de judecată, în nici un caz de către Curtea Constituţională şi cu atât mai puţin de către Parlamentul României'. Am cerut să fie invitat (Tudorel Toader - n.r.) şi sper eu să stea alături de partea noastră, a celor care ne-am opus acestei mârşăvii. Se pare că dânsul a şi confirmat şi va fi prezent săptămâna viitoare în Comisia juridică. Sper că nu se va dezice", a afimat deputatul Cupşa.



În opinia sa, "este de o gravitate fără precedent" ca puterea legislativă să se subroge puterii judecătoreşti şi să facă ceea ce doar putereta judecătorească ar putea să facă, încălcând astfel întru totul noţiunea de sta de drept.



"Dacă vor continua cu demersul pe care l-au început, şi din dorinţa de a-i scăpa pe cei care au săvârşit infracţiuni, pe cei deja condamnaţi definitiv, de ceea ce legea îi obligă, adică să suporte pedeapsa, PNL se va adresa Curţii Constituţionale şi suntem convinşi că vom avea câştig de cauză", a conchis juristul. AGERPRES