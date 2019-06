Ioan Deneş: Preşedinţia României la Consiliului UE şi-a îndeplinit cu succes obiectivele legate de priorităţile în domeniul apelor

Consiliul de Mediu, prezidat miercuri de ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, împreună cu vicepremierul Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, s-a finalizat cu un succes notabil prin agrearea abordării generale pentru dosarul Reutilizarea apei, obiectiv aflat printre priorităţile din acest domeniu ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, informează un comunicat de presă al Ministerului Apelor şi Pădurilor.



"Împreună cu omologii mei, am avut discuţii intense şi fructuoase pe marginea propunerii de Regulament privind reutilizarea apei, în urma cărora am agreat abordarea generală pe acest dosar. E un rezultat important pentru Preşedinţia României la Consiliul UE şi mă bucur că, prin acest acord, arătăm cetăţenilor europeni importanţa pe care o acordăm nevoii de adaptare la schimbările climatice şi asigurării unei surse sigure de apă pentru irigaţii", a spus Ioan Deneş.



Acesta a subliniat faptul că stabilirea unor cerinţe minime de calitate pentru apa recuperată va contribui la sporirea încrederii consumatorilor în produsele agricole pentru producerea cărora s-a utilizat apă recuperată şi la eliminarea barierelor de pe piaţa internă pentru libera circulaţie a acestora. Un alt aspect important al propunerii este managementul riscului care acoperă întregul sistem de reutilizare a apei, de la staţia de recuperare a apei, la utilizatorul final (fermier).



"Prin această abordare se are în vedere identificarea şi gestionarea riscurilor legate de utilizarea apei recuperate pentru irigaţii într-un mod proactiv pentru a asigura un nivel suficient de protecţie pentru sănătatea umană, a animalelor, dar şi a mediului", a mai subliniat ministrul Ioan Deneş.



La finalul reuniunii de la Luxemburg, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a susţinut, împreună cu ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, şi comisarul european pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, Karmenu Vella, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat şi un scurt bilanţ al rezultatelor Preşedinţiei României la Consiliul UE, în domeniul mediului şi al managementului apelor.



În acest context, au fost evidenţiate cele două abordări generale - Regulamentul privind reutilizarea apei adoptată miercuri şi Directiva apă potabilă adoptată la Consiliul de Mediu din 5 martie 2019, pregătirea, coordonarea şi asigurarea reprezentării UE la reuniunea Comitetului pentru Revizuirea Implementării Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării, precum şi dezbaterile şi schimburile de opinii pe teme de interes organizate la Consiliul informal de mediu de la Bucureşti. De asemenea, ministrul a reamintit evenimentele majore organizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor în domeniul managementului apei, în timpul mandatului României: Conferinţa privind implementarea directivelor din domeniul apelor şi Seminarul privind apa şi agricultura.

AGERPRES