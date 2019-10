Iohannis: Suntem în plin război cu PSD

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PNL se află în plin război cu PSD şi le-a transmis liberalilor să nu-i subevalueze pe pesedişti.



"Noi suntem în plin război cu PSD. Dar de ce facem noi asta? Fiindcă noi, voi, liberalii, şi cu mine, suntem oameni ai păcii, ai construcţiei, care vor să dezvolte România. De ce am intrat noi într-un război? Vă amintiţi cum a câştigat PSD alegerile vorbind despre lapte şi miere şi din prima zi au început să atace România şi pe români, au început să atace justiţia ei gaşca de penali şi ne-am opus şi eu şi voi, după care au început să atace toate sistemele mari din România. Au început cu justiţia, au continuat să înşurubeze neamuri şi prietenari în funcţii de conducere în administraţie, învăţământ, sănătate şi nu s-au oprit. Cum se zice la noi: nu o mai dat sfântul să se oprească! Am rămas cu toţii mască când au început să atace economia românească, partenerii noştri, pe români. Şi atunci, cineva trebuia să spună 'atât' şi asta am făcut noi, voi şi cu mine. De aceea suntem în război, fiindcă cineva trebuia să ia partea românilor şi vom câştiga acest război. Am început destul de bine", a spus Iohannis la Adunarea regională a organizaţiilor PNL din regiunea Vest, care a avut loc de la Timişoara.



El a subliniat că PSD este încă un adversar foarte puternic, care nu trebuie subevaluat. "Vă rog din suflet să nu greşiţi, să nu subevaluaţi potenţialul PSD, să nu-i subevaluaţi pe pesedişti, PSD este încă un adversar foarte puternic, adânc înşurubat şi în stat."

AGERPRES