Iohannis: Atrag atenţia Guvernului, în mod răspicat, să nu sacrifice viitorul nostru economic

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj participanţilor la evenimentul "Innovation Labs 2019 - Demo Day", în care a atras atenţia Guvernului să nu "sacrifice viitorul economic" al României şi a făcut apel la tineri să se implice în viaţa politică.



"România are toate atuurile pentru a deveni un hub de inovare regional. Prin circa 6% din PIB, sectorul digital autohton este un motor important al performanţelor economice şi al inovării, recunoscut, ca atare, şi în afara graniţelor ţării. Produsele digitale româneşti sunt competitive în Europa şi în Statele Unite ale Americii. Companiile IT din România au înregistrat creşteri puternice în ultima decadă. Start-up-urile s-au dublat, iar activitatea în domeniu acumulează creşteri anuale consistente. Toate acestea ne bucură, dar trebuie valorificate la scară naţională. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, mediul de afaceri trebuie să beneficieze de predictibilitate şi încredere. Din păcate, mediul de afaceri românesc a primit din partea Guvernului măsuri hazardate şi intempestive, fără consultare şi fără o minimă fundamentare, mesaje adverse pentru investitorii străini şi lipsă de respect pentru antreprenoriatul românesc", a explicat Iohannis, în mesajul prezentat de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, la evenimentul care a avut loc la Bucureşti.



Potrivit şefului statului, digitalizarea scăzută a economiei şi a administraţiei publice arată că lucrurile trebuie schimbate rapid. "Guvernul nu a făcut nimic în această privinţă, deşi suntem pe ultimul loc în Europa, inclusiv ca decalaj de acces la lumea digitală între mediul urban şi cel rural. Atrag atenţia Guvernului, în mod răspicat, să nu sacrifice viitorul nostru economic vânzând oamenilor doar iluzii statistice, care se vor dovedi deşarte în anii următori, aşa cum România a simţit deja anularea creşterii economice, în anii de criză", a subliniat Iohannis.



El a adăugat că la capitolul competenţe digitale sunt foarte multe de făcut. "Nu putem îmbunătăţi situaţia fără ca sistemul de învăţământ să integreze eficient educaţia digitală şi educaţia antreprenorială. Universităţile noastre trebuie să devină inovative şi antreprenoriale, dedicate provocărilor viitorului. Există companii româneşti cu înaltă competitivitate pe piaţa externă şi este esenţial să sprijinim întreprinzătorii care dezvoltă companii şi produse de vârf, care pot să facă salturi valorice în segmentul de profil. Merită să îndrăznim să visăm şi la 'unicorni', având deja exemplul unei poveşti de succes, pe ai cărei autori îi felicit! Sunt pe deplin convins că e-government este o soluţie de interacţiune eficientă a cetăţenilor cu autorităţile statului, de stimulare a dezvoltării economiei digitale, dar şi de reducere a birocraţiei şi a corupţiei, care împiedică România să se dezvolte sănătos. Îi cunoaştem pe cei care nu luptă, cu adevărat, cu birocraţia şi corupţia. Aceştia nu îşi doresc dezvoltare sănătoasă pentru România, ei doar caută să perpetueze o economie de clan, bazată pe favoruri şi pervertirea legilor în folos personal. Însă viitorul României, ca ţară democratică şi euroatlantică, trebuie să arate altfel, trebuie să inspire încredere şi speranţă în şansa noastră!", a evidenţiat preşedintele Iohannis.



Şeful statului şi-a exprimat convingerea că tinerii pot contribui la schimbarea în bine a României, prin implicarea în dezbaterea publică de idei şi soluţii.



"Fie că ne referim la economie, societate sau stat de drept, este important să aveţi un cuvânt de spus în ceea ce decid aleşii dumneavoastră. De aceea, trebuie să vă implicaţi. Ştiu că vă pasă de viitorul României şi vă asigur că vă voi fi alături! Cu această ocazie, doresc să vă lansez şi o provocare, o temă de reflecţie, dacă vreţi, sau chiar un parteneriat: democraţia în era digitală şi modul în care evoluează raporturile dintre stat şi cetăţean. Mă refer aici la aspecte esenţiale precum exercitarea dreptului de vot, protejarea integrităţii proceselor electorale în faţa populismului şi a ameninţărilor cibernetice, dar şi la soluţii de eficientizare a implicării cetăţenilor şi a experţilor în fundamentarea politicilor publice", a transmis Iohannis.



Potrivit şefului statului, "cultura valorilor în societate, respectul pentru lege, libertatea economică şi politică sunt aspecte vitale pentru evoluţia în bine a ţării noastre".



În opinia sa, revoluţia digitală este o oportunitate imensă. "Nu ne putem permite, în România şi în Uniunea Europeană, să rămânem în urmă în competiţia globală. (...) Am convingerea că promovarea tinerilor întreprinzători şi a soluţiilor inovative, în special cele care privesc economia digitală, reprezintă cheia competitivităţii economiei noastre", a subliniat preşedintele.

