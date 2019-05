Iohannis despre cartea sa: Sper ca oamenii să fie mai bine informaţi

Preşedintele Klaus Iohannis îşi doreşte ca volumul său "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", prezentat miercuri la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, să fie pe placul multor români şi să contribuie la informarea acestora.



"Sper că această carte pe care am prezentat-o, că de lansat am lansat-o mai demult, va fi pe placul multor români şi pentru că afacerile europene sunt extrem de importante pentru noi - şi îmi doresc ca oamenii să fie mai bine informaţi -, dar şi pentru cititul în România sper să îşi aducă un pic de contribuţie", a afirmat şeful statului, după sesiunea de autografe de aproximativ o jumătate de oră de la Bookfest.



Desfăşurată la standul Curtea Veche Publishing, sesiunea a prilejuit publicului, majoritar tânăr, să ia un autograf de la preşedinte şi să se fotografieze cu acesta. Printre cei care au solicitat un autograf de la şeful statului s-a aflat şi ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, precum şi preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, liberalul Gigel Ştirbu.



Pe parcursul prezenţei la salon, Klaus Iohannis a mers la standuri, a vorbit cu editorii şi cu cititorii, aceştia din urmă făcându-şi numeroase selfie-uri cu preşedintele.



La standul Marii Britanii, invitatul de onoare al acestei ediţii a Bookfest, Klaus Iohannis s-a întreţinut cu ambasadorul Andrew James Noble, cu directorul British Council România, Nigel Bellingham, cu scriitoarea Arabella McIntyre-Brown, autor britanic stabilit în România, de la care a primit o carte.



Potrivit profesorului şi jurnalistului Mircea Vasilescu, cea de a treia carte a preşedintelui Klaus Iohannis, "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", prezentată la Bookfest prin dezbaterea "Cartea şi Europa", este dedicată oamenilor care doresc să se informeze despre Europa şi despre Uniunea Europeană.



"E foarte bogată în informaţii, are, într-adevăr, şi anumite interpretări, opinii şi viziuni personale pe anumite teme, dar ceea ce mi se pare mie un lucru foarte bun şi unde intuiesc vechea dumneavoastră meserie de profesor şi vocaţia de profesor - explică foarte clar şi foarte simplu nişte lucruri altminteri cam complicate, ori Uniunea Europeană nu-i un proiect uşor şi nu-i uşor de explicat. De aici unele dificultăţi", a spus Vasilescu, în cadrul lansării desfăşurate la Scena Arena din cadrul Pavilionului B2 al Romexpo.



Cartea preşedintelui Klaus Iohannis reprezintă, în viziunea editurii, un gest necesar în anul în care România a preluat Preşedinţia Consiliului UE, precum şi în contextul unei Europe determinate să devină din ce în ce mai conştientă de rolurile sale strategice ca urmare a frământărilor care îi pun la încercare din interior idealul de unitate.



"Deşi toată lumea ştie câte ceva despre Uniunea Europeană, cartea acoperă nevoia unui ghid structurat, echilibrat şi concis, care să răspundă într-o manieră accesibilă unui întreg spectru de întrebări şi care să abordeze de la cele mai simple noţiuni şi informaţii istorice despre proiectul comunitar, până la aspectele problematice, chiar nevralgice, pe care le implică în prezent punerea în act a idealurilor sale", precizează Curtea Veche Publishing.



Explicând scopul scrierii acestei cărţi, preşedintele Iohannis afirmă, în introducerea cărţii, că a încercat să prezinte, "într-o manieră accesibilă, principalele mecanisme, valori şi teme politice relevante pentru constructul european".



"Intenţia mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicaţii concise şi răspunsuri la întrebări esenţiale, dar sensibile, care preocupă un număr mare de cetăţeni şi care pot genera confuzii. Întrebările la care am încercat să ofer răspunsuri în această carte sunt foarte variate, iar ele încep de la legitimitatea noastră istorică de a aparţine spaţiului comunitar şi se încheie cu modul în care ne proiectăm prezenţa în Uniune, în viitoarea perioadă. De asemenea, ele au la bază convingerea că este de datoria politicienilor să informeze propriii cetăţeni despre modul de funcţionare a mecanismelor politice şi despre marile teme care solicită, astăzi, atenţia lumii întregi", afirmă preşedintele României.

AGERPRES