Iohannis, despre faptul că a fost huiduit la Iaşi: Sunt foarte bucuros că în România avem o democraţie vie

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că huiduielile apărute în timpul discursului său de la Iaşi, la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, arată că "în România avem o democraţie vie".



El a declarat, la finalul acţiunilor din Piaţa Unirii, că "fiecare român are dreptul la opinia lui", subliniind că atitudinea unora dintre participanţii la manifestări nu i-a provocat o stare de supărare.



"Sunt foarte bucuros că în România avem o democraţie vie, care se manifestă şi într-o zi aşa frumoasă cum este astăzi. Nu ne-am supărat absolut deloc. Fiecare român are dreptul la opinia lui şi cred că în ansamblu lucrurile merg şi aici, pentru Iaşi, din ce în ce mai bine", a afirmat Iohannis.



Preşedintele a subliniat că este foarte trist că există decalaje de dezvoltare între zona Moldovei şi alte regiuni ale ţării, dând asigurări că se va implica pentru reducerea lor.



"Este foarte, foarte trist că Moldova a rămas puţin în urmă şi din acest motiv am venit împreună cu primul-ministru şi cu mulţi membri din Guvern să arătăm solidaritatea şi preocuparea noastră şi vom rezolva o mare parte din problemele Moldovei", a adăugat şeful statului.



Întrebat dacă există şanse ca autostrada Moldovei să fie construită, Iohannis a răspuns: "Cu siguranţă".



Preşedintele Klaus Iohannis a fost huiduit în momentul în care a ajuns în Piaţa Unirii din Iaşi de un grup de manifestanţi, dar şi în unele momente când şi-a citit discursul. Tot în timpul rostirii discursului său, şeful statului a fost şi ovaţionat atunci când a vorbit despre prioritatea construirii Autostrăzii Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş.



De asemenea, huiduieli, precum şi ovaţii şi aplauze, s-au auzit şi atunci când au rostit discursuri şi ceilalţi oficiali, cum ar fi premierul Ludovic Orban, preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa (PSD) şi primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica. De asemenea, din Piaţa Unirii s-au auzit scandări cum ar fi "Vrem autostrada!" şi "Şî eu", aluzie la protestul organizat de suceveanul Ştefan Mandachi cu privire la situaţia drumurilor din judeţele Moldovei.

