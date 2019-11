Iohannis: Efectele OUG 114 nu sunt simplu reversibile; se lucrează la această chestiune şi va fi rezolvată

Foto: Lucian Alecu

Efectele OUG 114 nu sunt simplu reversibile a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis, care a menţionat că este nevoie de o analiză profundă pentru corectarea prevederilor acesteia, demers iniţiat deja de Guvern şi de către Administraţia Prezidenţială.

„Ordonanţa a intrat în vigoare, a produs foarte mult deranj şi soluţia - din păcate, cea mai simplă, aşa, aparent - de anulare nu este fezabilă, fiindcă sunt chestiuni care nu mai pot fi întoarse pur şi simplu. Deci efectele acestei ordonanţe nu sunt simplu reversibile. Este nevoie de o analiză foarte profundă şi aici ştiu că noul guvern s-a apucat deja. Şi recunosc că şi noi, la Administraţie (Administraţia Prezidenţială - n. r.), ne-am făcut gânduri despre ce s-ar putea face pentru a reveni în normalitate. Şi pot să îi asigur pe români că se lucrează la această chestiune şi va fi rezolvată”, a spus preşedintele, în cadrul dezbaterii cu jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşurată în aula BCU.

Totodată, Iohannis a opinat că această ordonanţă a reprezentat „o şmecherie PSD-istă”, pentru a face rost de bani.

„Eu am văzut în această ordonanţă (OUG 114 - n.r.), aşa, o şmecherie PSD-istă de a face rost de bani. Eu am atras atenţia demult că felul în care guvernele PSD-iste gestionează finanţele publice nu este nici sustenabil şi nici nu este în avantajul românilor. De fiecare dată am primit replici dintre cele mai ciudate din partea activiştilor PSD, însă s-a văzut că eu am avut dreptate şi lor li s-au terminat banii. Şi atunci s-au uitat în jur cum au făcut alţii, au improvizat o şmecherie şi au crezut că vor face în acest fel rost de bani şi îi vor păcăli pe români încă un an de zile, ca să pară că ei gestionează banii publici bine”, a declarat Iohannis.

AGERPRES