Iohannis: Guvernul nu lucrează transparent, nu se consultă cu cei vizaţi de legislaţie

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat luni Guvernul, susţinând că lucrează netransparent şi adoptă diverse ordonanţe de urgenţă fără consultări cu cei vizaţi de legislaţie şi cu specialiştii din domeniu.



Şeful statului a fost întrebat cu privire la OUG 114 şi OUG 79.



"Guvernele în ultima vreme nu s-au liniştit. Guvernarea trebuie să se facă într-un fel care este şi sustenabil şi previzibil, or, exact aceste lucruri nu se întâmplă. Nu vreau să intru în detalii cine, ce ordonanţe creează, inventează la Guvern. Treaba lor, Guvernul să-şi rezolve problema, dar aşa nu se poate conduce o ţară. Nu poţi să vii în 28 decembrie cu o ordonanţă care nu este corelată cu nimic altceva, să o pui pe masă şi să o aprobi şi să fie valabilă de la începutul anului, fără consultări cu asociaţiile de primari, fără consultări cu specialiştii din domeniu, fără măcar a corela legislaţia cu alte piese de legislaţie, care evident că sunt importante în diferite domenii. Sunt de acord că un guvern poate să schimbe diverse abordări şi pe fiscalitate, licitaţii, şi pe orice, dar nu pot să fiu de acord ca aceste lucruri să se facă pe picior, în ultimul moment şi fără consultări. Aceste modificări, care după părerea mea sunt neavenite, poate guvernul zice că sunt foarte bune. Trebuia începută discuţia undeva acum un an, consultaţi toţi partenerii, la jumătatea anului trecut adoptată legislaţia, corelată urgent cu restul legislaţiei şi atunci se putea intra în acest an cu o legislaţie care îi pune pe oameni în situaţia să poată gestiona problemele, or, această metodă de a OUG şi pe urmă vedem cine strigă mai tare, cu ăla vorbim şi rezolvăm o parte din problemă şi restul să se descurce este pur şi simplu inacceptabilă. Aşa se poate rezolva eventual o criză sau o calamitate, dar aia trece repede, dar nu se poate să se schimbe întreaga regulă în domenii mari din România fără consultări, fără să dai timp oamenilor să îşi pregătească lucrurile. Guvernul nu lucrează transparent, nu se consultă cu cei vizaţi de legislaţie şi atunci evident că problemele apar şi fiecare bâlbă şi corectură negândită agravează chestiunea în loc să o rezolve", a Iohannis la dezbaterea "Viitorul oraşelor româneşti în contextul european al conceptului de dezvoltare locală", organizată de Asociaţia Oraşelor din România.



Preşedintele a susţinut că o problemă în România este că se fac politici pe termen scurt şi cu interes electoral, făcând referire la transformarea unor comune în oraşe.



"Problema în România este că facem politici pe termen scurt de multe ori şi cu un interes electoral, deci o abordare electoralistă. (...) Ultima dată când s-au transformat multe comune în oraşe (...) s-a făcut tot peste noapte şi tot din motive electoraliste, nu vreau să spun acum ce partid a guvernat, ştiţi dumneavoastră. Acum se vede că lucrurile nu au fost bine gândite nici atunci, că au fost gândite pe termen scurt scurt sau foarte scurt. Dacă transformi o comună în oraş trebuie să dai o şansă comunităţii, trebuie să existe o grijă specială din partea Guvernului ca nu numai denumirea într-un tabel să se schimbe din comună în oraş, ci şi comunitatea să aibă şansa să se dezvolte corespunzător, altfel am mai obţinut un primar de oraş şi au mai intrat doi oameni în consiliul local şi acesta este rolul unei reforme în administraţia locală? Cred că trebuie să ajungem, cu cât mai repede, cu atât mai bine, la concluzia că în aceste domenii nu trebuie să ne jucăm pe mandate de patru ani sau cu interes electoralist, fiindcă până la urmă lucrurile se strică de tot", a arătat Iohannis.



El a criticat Guvernul şi pentru autostrada Moldovei.



"Li s-a promis moldovenilor că toată lumea se apucă serios de autostrada Moldova, dar hai să fim sobri! Unde a fost seriozitatea? Când au făcut oamenii aceia acel protest de 15 minute s-a dus un ministru lângă Bacău şi a zis că acum începe el autostrada şi ăia protestează şi ei fac autostradă. După ce s-a terminat protestul au plecat şi muncitorii acasă. E o bătaie de joc şi românii văd asta şi suferă. Trebuie şi guvernanţii, şi primarii şi toată lumea să găsim soluţii şi asta nu este o soluţie pentru un partid, soluţia trebuie să vină de la întreaga clasă politică şi aici aveţi un rol hotărâtor", a spus preşedintele.



Iohannis a arătat că, potrivit sondajelor, între 70 şi 80% dintre români spun că direcţia în care se îndreaptă România este greşită şi a punctat că această situaţie trebuie rezolvată de toţi politicienii.



"Este un pesimism total, o neîncredere totală şi aici nici nu are rost să ne uităm în jur dacă este acela sau acela vinovat. Noi toţi trebuie să reparăm, toţi care suntem în politică, indiferent că unul este preşedinte, altul este ministru, altul este primar, suntem toţi într-o situaţie care nu poate să continue aşa. Trebuie să redăm românilor încrederea că şi în ţara lor se poate trăi şi atunci o să revină românii, până nu ajungem acolo nu o să revină", a afirmat el.



Şeful statului a spus că "nevoia de dezvoltare nu este absolut deloc un moft".



"Dacă mergeţi undeva şi solicitaţi sprijin şi ajutor, sper că nu sunteţi văzuţi ca nişte oameni care cer nişte favoruri, fiindcă nu cereţi favoruri, cereţi ceva ce se cuvine comunităţilor pe care le conduceţi şi cred că este extrem de important să se accentueze acest lucru, fiindcă dumneavoastră reprezentaţi comunitatea", a subliniat Iohannis.



Preşedintele Iohannis a primit din partea AOR un trofeu şi o medalie aniversară.

