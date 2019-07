Iohannis: “Guvernul să desființeze SIIJ”. Florin Iordache: “Niciodată!”

Klaus Iohannis a dat ordin, în direct, la televizor Guvernului și Consiliului Superior al Magstraturii să conlucreze la un proiect de lege prin care să fie desființată Secția petru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, folosind în scop politic și electoral ultimul raport consultativ al GRECO. Document care, așa cum am arătat în ediția precedentă, conține afirmații uluitoare și care recomandă, practic, României, să-și încalce propria Constituție. Reacția PSD a venit prompt. Vicepreședintele Florin Iordache îi transmite președintelui României, prin intermediul “Jurnalul”, că “SIIJ nu va fi desființată, ci ea trebuie consolidată”. Doi membri ai CSM, judecătorul Gabriela Baltag și reprezentantul societății civile Victor Alistar, reacționează la rândul lor, atrăgându-i atenția președintelui că CSM nu răspunde la comenzi politice.

“Solicit Guvernului să inițieze cu celeritate un proiect de lege care să conțină măsurile necesare pentru reașezarea legislației în concordanță cu coordonatele statului de drept, în acord cu voința populară și cu recomandările organismelor europene. Acestui demers trebuie să i se ralieze, în mod obligatoriu, și CSM-ul, cu asumarea rolului său de garant al independenței justiției”, a declarat, ieri, Klaus Iohannis, de la tribuna Prezidențială. Acesta a precizat că GRECO a sancționat dur, în ultimul raport publicat, “existența Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, posibilitatea infirmării actelor procurorilor de către superiorul ierarhic pentru netemeinicie”, iar “acțiunile autortăților române sunt în deplină contradicție cu recomandările organismului european”.

Klaus Iohannis, care a folosit în scop politic și electoral tema justiției, pentru a ajuta PNL în alegerile europarlamentare din 26 mai, inclusiv prin organizarea unui referendum consultativ care a avut, printre teme, și interzicerea emiterii ordonanțelor de urgență în domeniul justiției, cere acum Guvernului, și nu Parlamentului, să opereze modificări într-un domeniu în care, la cererea lui, populația care a participat la referenfum a opinat că nu poate. “Doamna prim-ministru ignoră faptul că Guvernul are drept de inițiativă legislativă și, deci, are posibilitatea de a elabora un proiect de act normativ care să cuprindă măsurile necesare de punere în acord a legislației din domeniul justiției cu voința cetățenilor și cu recomandările organismelor europene”, a mai afirmat președintele.

Judecător CSM: “Jos mâinile de pe Justiție, domule președinte!”

Concret, Iohannis a preluat misiunea ingrată de a pune presiune pe autorități să desființeze secția care o urmărește penal pe Laura Cordruța Kovesi și pe camarila acesteia din DNA. Și ordonă CSM să se ralieze de urgență acestui demers. Declarația a scandalizat judecătorul Gabriela Baltag, membru al CSM și președinte al Asociației Magistraților din România, care i-a replicat președintelui cu o duritate fără precedent: "Este inacceptabilă solicitarea preşedintelui României. CSM nu răspunde sugestiilor oamenilor politici. Domnia sa confundă CSM cu fidelii dorinţelor lui. Jos mâinile de pe justiţie, domnule preşedinte!”.

La rândul său, Victor Alistar, membru din partea societății civile al Consiliului, precizează că “CSM nu se poate ralia demersurilor făcute de oamenii politici. Un asemenea demers este de natură a înlătura orice luptă împotriva abuzurilor din justiție. Raportul GRECO transmite doar recomandări în materia combaterii corupției. Președintele ar trebui să se uite în rapoartele Inspecției Judiciare să vadă cum DNA a pus presiune pe magistrați, cu dosare penale. CSM nu poate răspunde la ordinele niciunui om politic”, a răbufnit Alistar.

Răspunsul politic: Nu!

Contactat telefonic, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, care a condus comisia de modificare a legilor justiției, prin care a fost înființată SIIJ, a declarat, în exclusivitate pentru “Jurnalul”, că “în niciun caz Secția Specială nu urmează a fi desființată. Secția trebuie întărită, consolidată, pentru că este un organism care asigură o independență reală a justiției”, a precizat Iordache.

Mai mulți lideri ai PSD îl acuză, de altfel, pe Iohannis că vrea să impună ca literă de lege o părere eronată a unui organism cosultativ și să nesocotească deciziile obligatorii ale Curții Constituționale. Care, în mai multe rânduri, au declarat înființarea, existența, necesitatea și activitatea SIIJ ca fiind perfect constituționale.

Kovesi, principalul beneficiar al închiderii Secției

Atacurile împotriva SIIJ s-au intensificat, culminând cu întrebări adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu boicotarea ședințelor Plenului CSM și cu lobby-ul internațional de rigoare, după ce fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub urmărire penală în două dosare în care este suspectată de luare de mită, abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, participație improprie la represiune nedreaptă și mărturie mincinoasă. Ieri, Iohannis a recunoscut că este un mare susținător al lui Kovesi pentru preluarea șefiei EPPO (Parchetul European). “Eu am susținut-o din capul locului pe doamna Kovesi și acest lucru i l-am spus și doamnei Kovesi și mai multor conducători relevanți din politica europeană. Însă această poziție nu este una care intră în negocieri cu comisarii, vicepreședinții de la nivelul Parlamentului European. E separată și am speranța că acest post se poate aloca doamnei Kovesi. Dânsa are șanse bune pentru a prelua conducerea Parchetului European, dar garantat nu este”, a adăugat Iohannis.

