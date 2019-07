Iohannis: Guvernul să elaboreze până la sfârşitul lunii august măsuri şi proceduri de reacţie rapidă

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că a solicitat Guvernului ca, până la finalul lunii august, să elaboreze măsuri, norme şi proceduri de reacţie rapidă şi corelare a tuturor instituţiilor implicate, astfel încât să nu mai existe întârzieri ca în cazul de la Caracal, precum şi analizarea "în regim de urgenţă" a legislaţiei privind infracţiunile grave şi foarte grave.



"Din analiza foarte serioasă făcută în cadrul şedinţei CSAT s-a constatat că instituţiile care au responsabilităţi în domeniul securităţii cetăţenilor nu au reuşit, în urma unui lung şir de erori inacceptabile, să asigure un drept fundamental prevăzut de Constituţia României - dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. (...) Am solicitat Guvernului României ca, până la finalul lunii august, să elaboreze o serie de măsuri, norme şi proceduri de reacţie rapidă şi corelare a tuturor instituţiilor implicate, inclusiv Parchete, astfel încât în situaţii precum cea de la Caracal să nu mai existe întârzieri criminale în acţiunea organelor statului. De asemenea, am solicitat Guvernului să analizeze în regim de urgenţă legislaţia actuală în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave contra persoanei, în special în situaţiile în care sunt afectate viaţa, libertatea şi integritatea corporală, identificarea modalităţilor de optimizare a localizării, prin implementarea transmiterii prin SMS a coordonatelor geografice ale terminalului şi analiza situaţiei Sistemului de urgenţă actual 112. Am solicitat în cadrul şedinţei de astăzi identificarea unor proceduri stricte cu privire la modul în care cei care răspund la 112 trebuie să ofere sprijin celor aflaţi în nevoie", a declarat şeful statului la Palatul Cotroceni.



Şeful statului a precizat că în aceste zile s-a consultat cu specialiştii din zona de siguranţă publică şi din justiţie pentru a pune la punct soluţiile concrete, menţionând că nu are atribuţii executive decât în cadrul CSAT şi că va transmite tuturor instituţiilor soluţiile pe care le propune, pentru ca astfel de tragedii să fie prevenite.



El a amintit câteva dintre datele din rapoartele MAI şi STS care au fost prezentate în CSAT, din care reies o serie de deficienţe grave, precum: întârzieri nejustificate în declanşarea investigaţiilor; deşi dispariţia a fost raportată în data de 24.07, ora 20,30, acestea au debutat în dimineaţa zilei de 25.07, ora 8,30; nerespectarea procedurilor interne privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ, nerespectarea Metodologiei de lucru privind declanşarea şi funcţionarea mecanismului naţional "Alertă Răpire Copil", precum şi a protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind declanşarea şi funcţionarea mecanismului naţional "Alertă Răpire Copil"; atitudinea refractară a lucrătorilor din cadrul Poliţiei faţă de victimă, aceştia neimplicându-se în obţinerea de date care să conducă la identificarea locului unde se afla aceasta; problemele de sistem şi cooperarea interinstituţională, începând cu relaţionarea operatorilor din Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă cu apelanţii acestui sistem, pe fondul pregătirii deficitare a acestora şi al unei proceduri care nu prioritizează apelurile în funcţie de gravitatea lor; lipsa dotărilor, atât cu mijloace de deplasare, comunicaţii, cât şi cu privire la tehnica în domeniul IT; dimensionarea deficitară a structurilor operative şi încadrarea necorespunzătoare cu specialişti, precum şi lipsa pregătirii continue a acestora.



Preşedintele Iohannis a subliniat că numirile în funcţiile de conducere pe criterii politice, şi nu pe criterii de competenţă profesională, reprezintă una dintre cauzele principale de deprofesionalizare a instituţiilor.

