Iohannis: Iniţiativa celor 3 Mări poate întări dezvoltarea economică şi consolidarea Uniunii Europene

Iniţiativa celor 3 Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis.



"Iniţiativa celor 3 Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene la un moment la care ne pregătim pentru decizii importante cu privire la viitorul Uniunii. Abordarea României faţă de Iniţiativa celor Trei Mări derivă din fermul angajament faţă de Uniunea Europeană puternică, unită în sprijinul cetăţenilor săi. Este de asemenea parte din eforturile noastre constante de a elimina diviziunile artificiale de pe continent şi până pe ţărmurile Atlanticului", a declarat preşedintele Klaus Iohannis în cea de-a doua zi a Summit-ului "Iniţiativa celor Trei Mări".



Potrivit şefului statului, interconectivitatea trebuie pusă pe cel mai înalt punct de pe agenda de lucru pentru că răspunde nevoilor reale ale statelor participante de a umple decalajul de dezvoltare faţă de ţările din Vestul Europei.



"De asemenea, există aşteptări şi cereri ale cetăţenilor noştri de a trăi într-un mediu mai prosper, mai securizat. În cadrul acestei iniţiative am hotărât să punem accentul pe transporturi, energie şi piaţa digitală. Am făcut bine pentru că, aşa cum arată proiectele alese, aici este cel mai înalt potenţial de a stimula promovarea interconectivităţii în aceste domenii, se poate stimula foarte mult creşterea economică precum şi fluxul de investiţii în regiune. Consider că este un potenţial pe care putem şi trebuie să-l exploatăm la maximum în strânsă colaborare cu partenerii din comunitatea euro-atlantică şi cu instituţiile financiare europene şi internaţionale", a spus preşedintele Iohannis.



El a subliniat că intrerconectivitatea sporită regională şi convergenţa economică vor contribui la o mai mare coeziune, coerenţă şi convergenţă a Uniunii Europene.



Şeful statului a precizat, totodată, că Uniunea Europeană şi SUA trebuie să rămână cât mai aproape posibil atât din punct de vedere politic, cât şi economic şi al securităţii.



"Într-un context global atât de provocator, avem nevoie ca Uniunea Europeană şi Statele Unite să rămână cât mai aproape posibil - politic, economic şi în domeniul securităţii. În ciuda diferenţelor legate de unele aspecte, adevărul incontestabil este că legătura transatlantică se bazează, mai presus de toate, pe valori comune, care reprezintă cea mai puternică bază posibilă pentru relaţia noastră şi că interesele noastre comune sunt deasupra diferenţelor. În pregătirea Summit-ului şi a Forumului de afaceri din acest an, toţi am fost de acord să avem o abordare pragmatică orientată către rezultate şi să ne concentrăm în mod special asupra rezultatelor. La finalul acestei reuniuni, aş dori să confirmăm sprijinul faţă de o listă regională de proiecte majore de interconectivitate în domeniul transporturilor, energiei şi pieţei digitale, care ne va permite să mobilizăm voinţa politică, resursele şi investiţiile necesare pentru aplicarea acestor proiecte", a spus preşedintele României.



Klaus Iohannis a amintit, în acelaşi timp, de prima ediţie a Forumului de Afaceri organizat în aceste zile la Bucureşti, în marja Summitului "Iniţiativa celor Trei Mări".



"Ieri (luni, 17 septembrie 2018, n.r.), împreună cu unii dintre dumneavoastră şi cu peste 600 de participanţi din comunitatea de afaceri şi oficiali din regiunea noastră şi dincolo de aceasta, am avut privilegiul să deschid prima ediţie a Forumului de afaceri al Iniţiativei al celor Trei Mări. Principalul obiectiv al forumului este de a stimula sprijinul acordat sectorului privat pentru stimularea afacerilor şi a investiţiilor, pentru punerea în aplicare a proiectelor Iniţiativei Trei Mări şi pentru creştere şi inovare. Este o realizare a Forumului de afaceri pentru a putea conecta întreprinderile din regiunea Iniţiativa celor Trei Mări şi nu numai, oficiali relevanţi şi instituţii financiare, stimulând astfel noi contacte, idei şi proiecte. Sper să putem avea acest forum cel puţin o dată pe an. Ieri am asistat şi la semnarea Declaraţiei Comune pentru crearea reţelei Camerelor de Comerţ a Iniţiativei celor Trei Mări, cu obiectivul de a sprijini activităţile Forumului de Afaceri şi de a facilita contactele regulate între comunităţile de afaceri din regiune. În cadrul deschiderii Forumului de afaceri s-a semnat şi Scrisoarea de Intenţie în legătură cu constituirea acestui Fond de Investiţii, care vizează cofinanţarea proiectelor susţinute de Iniţiativă", a menţionat şeful statului român.



În acest context, Iohannis a apreciat implicarea, sprijinul şi interesul statelor şi al instituţiilor partenere, făcând referire atât la guvernele SUA şi Germaniei, cât şi la Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Mondială.



Bucureştiul găzduieşte, luni şi marţi, cel de-al treilea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, la care participă nouă şefi de stat, doi preşedinţi de Parlamente naţionale, un prim-ministru şi un ministru al Afacerilor Externe.



În marja summitului, are loc la la Romexpo, sub înaltul patronaj al preşedintelui României, prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, co-organizat de Administraţia Prezidenţială a României şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.



Cu această ocazie, luni a fost parafată Declaraţia Comună privind crearea reţelei Camerelor de Comerţ a Iniţiativei celor Trei Mări, precum şi Scrisoarea de intenţie în legătură cu înfiinţarea unui Fond de investiţii destinat aceleiaşi Iniţiative.



Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două summituri ale Iniţiativei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Varşovia, în 2017.



Platforma a fost lansată în cadrul reuniunii liderilor din statele riverane Mărilor Adriatică, Baltică şi Neagră, din data de 29 septembrie 2015, organizată la iniţiativa preşedintelui Croaţiei, Kolinda Grabar- Kitarovic, în colaborare cu think-tank-ul american Atlantic Council. AGERPRES