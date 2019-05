Iohannis îşi face comisie specială la Cotroceni, pentru a-şi asigura al doilea mandat

Klaus Iohannis a declarat că nu are încredere în actualul Guvern că va organiza temeinic alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an. Preşedintele anunţă că va folosi Administraţia Prezidenţială pentru a-şi construi o rampă pentru câştigarea celui de-al doilea mandat. “Voi înfiinţa o comisie mixtă care începe să lucreze. Voi invita pe toţi cei cu atribuţii. Rolul este să vină cu soluţii pentru autorităţile care vin cu reglementări, AEP, Guvern", a anunţat acesta.

“Nu trebuie să trecem cu vederea problemele grave care au apărut în timpul votării. Probleme grave în organizarea acestor două tururi de scrutin, am avut referendum şi europarlamentare. Am avut probleme şi în ţară. Foarte mulţi români s-au arătat revoltaţi. Unii au reclamat că au fost puţine ştampile, alţii că au fost puţine cabine. Se vede că întreaga organizare a fost gândită pentru inhibarea votului, nu pentru încurajarea votului. E ce am spus că PSD se pregăteşte să boicoteze referendumul. Dar probleme au fost la secţii de votare din străinătate. Problemele trebuie rezolvate urgent pentru că vine următorul tur de scrutin”, spune Iohannis. Acesta a cerut demiterea imediaă a miniştrilor de Externe, Teodor Meleşcanu, şi de Interne, Carmen Dan. “Demiterea trebuie să se producă imediat. Dar imediat”, a conchis acesta.