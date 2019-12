Iohannis, la bilanţul primului mandat: Cel mai mare câștig al mandatului este menținerea cursului democratic al României

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat joi că cel mai important obiectiv al primului său mandat a fost menţinerea parcursului proeuropean şi democratic al României, în contextul în care a caracterizat ultimii cinci ani la Cotroceni ca fiind cu provocări majore, dintre care cea mai gravă a fost 'pericolul ca ţara noastră să iasă de pe traiectoria occidentală'.



"Vă mulțumesc pentru prezența la evenimentul de prezentare a bilantulului mandatului meu. Cel mai mare câștig al mandatului este menținerea cursului democratic al României. Am urmărit obiectivele strategice ale tării noastre și am consolidat temelia pentru România normală. Am primit mandatul de președinte din partea cetățenilor și este necesar un exercițiu de transparență cu bilanțul pe care mi-l asuma”.



El a afirmat că acţiunile sale de politică externă în aceşti ani s-au axat pe creşterea rolului României în Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi pe extinderea şi întărirea Parteneriatului strategic cu SUA.

"Am reuşit ca România să devină un membru respectat al marii familii europene şi un partener activ al dezbaterilor, nu uşoare, care au marcat această perioadă", a punctat Klaus Iohannis.

Referindu-se la politica internă, el a spus că în atenţia sa a fost buna funcţionare a autorităţilor publice.

El a precizat că, în ultimii trei ani, s-a încercat şubrezirea statului, iar pentru contracararea forţelor "profund nedemocratice", a uzat "de toate mecanismele constituţionale".

"Bilanţul tuturor acestor acţiuni întreprinse de mine vorbeşte de la sine: OUG 113 nu a intrat în vigoare, Codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat în vigoare", a spus Iohannis în declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

Sâmbătă, Iohannis va depune jurământul pentru al doilea mandat în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului.

