Iohannis: La Bucureşti se deschide o pagină foarte importantă în istoria Iniţiativei celor Trei Mări

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni, la deschiderea oficială a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, că prin reuniunea de la Bucureşti se deschide o pagină foarte importantă în istoria acestei structuri, menţionând, totodată, că o idee care anul trecut, la Varşovia, "era doar un concept asumat" a prins contur pe parcursul ultimului an, devenind realitate.



"Putem spune, fără echivoc, că astăzi, la Bucureşti, deschidem o pagină foarte importantă în istoria Iniţiativei celor Trei Mări. Mă bucură, în mod special, să constat că o idee care anul trecut, la Varşovia, era doar un concept asumat a prins contur pe parcursul ultimului an şi acum devine realitate. Un astfel de eveniment este cu atât mai oportun cu cât, în lumea în care trăim, cele mai importante obiective de politică externă ale statelor, şi chiar obiectivele de securitate naţională, sunt legate de promovarea intereselor economice şi a aspiraţiilor de bunăstare ale cetăţenilor noştri. Astfel, după o perioadă de explorare şi apoi de cristalizare conceptuală, derulată la nivel politic, este necesar ca Iniţiativa celor Trei Mări să treacă la etapa proiectelor economice concrete şi a rezultatelor pragmatice. Am încredere că acest deziderat îşi începe materializarea astăzi, la Bucureşti, cu ocazia primei ediţii a Forumului de Afaceri al Iniţiativei", a spus preşedintele.



Iohannis a reliefat faptul că evenimentul are o anvergură şi un calibru "deosebite", reunind peste 600 de reprezentanţi ai mediului de afaceri, al celui academic, precum şi oficiali provenind ''din regiunea noastră extinsă şi din Statele Unite ale Americii''.



"Forumul reprezintă primul pas pe care îl fac împreună cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană spre valorificarea mai energică a potenţialului de care dispune regiunea celor Trei Mări. Prin acest forum, care va fi organizat regulat, preferabil anual, dispunem acum de un instrument deosebit de eficient prin care să stimulăm proiectele de investiţii şi iniţiativele antreprenoriale din regiunea noastră", a spus el.



Iohannis a adăugat că un obiectiv principal al Summitului va fi acordarea sprijinului politic, la cel mai înalt nivel, listei regionale de proiecte prioritare de interconectare în domeniile energiei, transportului şi digital, listă care a fost stabilită pe baza contribuţiilor statelor participante la Iniţiativă.



"Conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a stimulării creşterii economice şi a schimburilor comerciale între state. Prin prisma evoluţiilor europene actuale, principiul diversificării nu numai a rutelor de transport, a surselor energetice de aprovizionare şi distribuţie, dar şi a economiei şi societăţii digitale se impune ca o necesitate. Ne dorim ca aceste proiecte să aibă impact regional real, să fie relevante pentru obiectivul de creştere a interconectivităţii în cele trei domenii prioritare şi deplin compatibile cu priorităţile şi politicile Uniunii Europene în materie", a menţionat preşedintele.



Potrivit lui Iohannis, fiecare dintre statele participante poate să aducă o contribuţie importantă la succesul Iniţiativei, menţionând în acest sens că România are potenţialul de a fi o platformă energetică regională, care să contribuie esenţial la securitatea energetică regională, dar şi europeană.



"Încurajăm reprezentanţii companiilor prezente astăzi, ai camerelor de comerţ, ai asociaţiilor patronale şi sectoriale, dar şi ai autorităţilor publice şi locale să pună bazele dialogului şi cooperării permanente. Avem nevoie de coerenţă în promovarea şi susţinerea proiectelor propuse, precum şi de crearea şi fructificarea mecanismelor adecvate de atragere a investiţiilor. Nu în ultimul rând, sper că reprezentanţii mediului de afaceri vor valorifica întâlnirile business-to-business şi business-to-government pentru a forma sau a consolida legăturile cu omologii din regiune şi cu sectorul public şi pentru a identifica noi oportunităţi de afaceri şi de investiţii'', a spus şeful statului.



Iohannis a salutat paşii întreprinşi pentru crearea Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, prin semnarea unei Scrisori de intenţie, fond care îşi propune să co-finanţeze proiectele prioritare.



"Fondul va reprezenta un vehicul important, prin care regiunea are şansa de a mobiliza şi prioritiza contribuţiile financiare necesare pentru implementarea proiectelor prioritare ale regiunii. Pe lângă toate aceste rezultate, încurajez participanţii la Forum să analizeze modalităţile concrete de monitorizare, stimulare şi sprijinire activă a implementării proiectelor prioritare", a mai spus el. AGERPRES/