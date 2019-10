Iohannis, liberalilor: Veţi guverna cu un Guvern de tranziţie

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor, duminică, să fie pregătiţi pentru guvernare şi a spus că îşi doreşte ca împreună PNL să câştige alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare.



"Avem un hop greu de trecut. Moţiunea a trecut, românii se simt uşuraţi, dar pe voi vă aşteapă o perioadă foarte, foarte dificilă. La început când am mers la regionale am spus: Pregătiţi-vă pentru guvernare! Acum vă spun: Fiţi pregătiţi pentru guvernare! Această perioadă va fi foarte dificilă fiindcă PSD este tot acolo, PSD are de departe cei mai mulţi parlamentari în Parlamentul României, PSD controlează majoritatea judeţelor României. PSD are încă - sper că vom trece repede de faza aceasta - cei mai mulţi primari din România. (...) Veţi guverna cu un Guvern de tranziţie. Este clar acest lucru. L-am anunţat imediat după prim rundă de consultări", a spus şeful statului, duminică, la Timişoara la adunarea regională a organizaţiilor PNL din Regiunea Vest.



El i-a avertizat pe liberali că vor fi atacaţi de PSD, arătând că deja au început să vehiculeze "sperietori mincinoase".



"Toţi vă vor ataca în frunte cu pesediştii şi să nu credeţi cumva că pesediştii vor ceda puterea uşor. Nu o vor face. Au început deja să vehiculeze sperietori mincinoase pesediste şi pentru a demonta prima mare mare minciună pesedistă vă spun vouă şi tuturor românilor cu toată răspunderea: Nu vor exista tăieri de pensii şi salarii! Vor urma şi alte încercări pesediste. Eu mă aştept la tot felul de piedici. Vor încerca să boicoteze votarea noului Parlament (n.r. Guvern), vor încerca să meargă la CCR, vor încerca fel şi fel de scheme pentru a împiedica PNL să înceapă să lucreze pentru români. Vă spun aceste lucruri nu ca să vă speriaţi, nici nu aş putea, vă spun aceste lucruri ca să fiţi pregătiţi să duceţi lupta mai departe, să ajungem în fine să reconstruim România, să facem România normală, o Românie europeană cu instituţii funcţionale, cu o economie înfloritoare, în care profesioniştii şi oamenii care merită să ajungă în fruntea instituţiilor, în care sistemul educaţional funcţionează foarte bine şi ne face mândri de generaţiile care vin după noi, o Românie în care cineva care merge la spital se simte luat în seamă şi fără...", a declarat Iohannis. AGERPRES