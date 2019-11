Iohannis: Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate

Foto Lucian Alecu

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, duminică seara, că se va implica în crearea unei noi majorităţi parlamentare.



"Acum, după această victorie, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, o majoritate compusă din partidele democratice care vor duce România spre modernizare, spre europenizare, spre România normală. Şi vă promit încă un lucru: voi fi un preşedinte total implicat pentru România. Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar trebuie să fim realişti. Am câştigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câştigat. Este nevoie să mergem la vot şi la locale, şi la parlamentare. Abia atunci când PSD e trimis în Opoziţie vom putea face ce ne-au cerut azi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România aşa cum ne-o dorim noi, cu toţii. În România normală vor fi şi trebuie să fie alegătorii liberali, vor trebui să fie alegătorii USR-PLUS, PMP, UDMR şi da, trebuie să fie şi alegătorii PSD. Eu nu am un război cu alegătorii PSD, eu am un război cu PSD care încearcă să se cramponeze de putere în judeţe, în comunităţi şi de aceea vă invit, dragi români, să rămâneţi conectaţi, mergeţi în continuare la vot în număr mare. Este extrem de important", a afirmat Iohannis, după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, potrivit cărora actualul şef al statului a câştigat un nou mandat la Cotroceni.



El a ţinut să sublinieze că nu există "mai multe Românii".



"În România normală trebuie să aibă loc şi cercetătorii, şi medicii, şi muncitorii de pe şantiere şi toţii românii din diaspora, şi pensionarii care vor să fie respectaţi. Vedeţi că nu există mai multe Românii, aşa cum eronat clamează unii, există o singură Românie, România noastră a tuturor şi cu toţii trebuie să punem umărul pentru a construi România normală şi ne vom implica cu toţii şi vom crea o nouă majoritate parlamentară împreună cu toate partidele democratice şi vă promit că vom crea împreună România normală pe care şi-o doresc toţi românii", a transmis şeful statului.



El a avut un mesaj şi pentru preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban. "Domnule prim-ministru, spre România normală!", i-a spus Iohannis. AGERPRES