Iohannis măsoară pălăria şefului PSD

Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat după ce Dragnea l-a acuzat că e implicat direct în condamnarea sa. Şeful statului consideră că liderul social-democraţilor a trecut la atacuri pentru că i s-au terminat argumentele politice. Şeful statului cataloghează asaltul liderului PSD drept o abordare deplasată.

“Nu sunt implicat (n.r.: în condamnarea lui Liviu Dragnea) şi apucături dictatoriale nu am avut niciodată, nici nu-mi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-aţi aşteptat, dar am citit anumite ştiri. E îngrijorător. Este, între timp, mai mult decât evident că omul şi-a luat o pălărie prea mare, nu face faţă, cu această pălărie prea mare lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice şi începe cu atacuri la persoană, cu atacuri la familie. O abordare inadecvată. Dacă ar fi un simplu politician, l-aş lăsa aşa la inadecvată, dar este foarte îngrijorătoare, fiindcă acest om conduce cel mai mare partid, este preşedintele Parlamentului şi conduce prin interpuşi Guvernul”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, prezent la Bruxelles unde a participat la Summitul NATO, când a fost întrebat cum priveşte atacurile lui Liviu Dragnea şi acuzaţiile acestuia conform cărora şeful statului ar fi implicat în condamnarea lui. Dragnea a povestit recent că întâi a auzit nişte zvonuri, dar apoi a pus lucrurile cap la cap şi nu exclude posibilitatea ca Iohannis să fie unul dintre păpuşarii care au ordonat condamnarea sa. „Da, este părerea mea. Este a doua condamnare fără probe şi total nevinovat. Primeam avertizări, ai grijă cu legea offshore, cu minting, pentru că deranjezi şi va influenţa decizia judecătorilor, că sunt presiuni pe judecători. E un ofiţer care mi-a zis că «am rezolvat un judecător, lucrăm în continuare». Nu îi dau numele, e militar, dacă ţine la onoare şi nu vrea să stea cu piatra pe inimă să spună, că mâine i se poate întâmpla lui. Ofiţer din serviciile secrete”, a afirmat liderul PSD.

Liviu Dragnea susţine că prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, i-a spus preşedintelui Klaus Iohannis că, dacă "aranjează" condamnarea sa în dosarul angajărilor fictive, ea va da jos Guvernul Dăncilă a doua zi.

Iohannis a afirmat că Liviu Dragnea s-a cramponat într-o obsesie când vorbeşte despre suspendarea sa din funcţie, adăugând că el nu zădărniceşte intrarea în vigoare a legilor. „Nu tergiversez, eu îmi exercit prerogativele constituţionale şi trebuie să fac acest lucru fiindcă sub conducerea acestui Dragnea se legiferează prost. Aşa simplu este, iar în continuare o să fac ce am făcut şi până acum, exact ce este scris în Constituţie. Nu sunt un preşedinte extraconstituţional, sunt dimpotrivă un preşedinte care respectă Constituţia”, a spus Iohannis.